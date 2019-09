Google non ha l’obbligo di garantire il diritto all’oblio globale

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 24 settembre 2019) Il gestore di un motore di ricerca non e' tenuto a effettuare la deindicizzazione in tutte le versioni del suo motore di ricerca. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue rilevando che, in ogni caso, il gestore 'e' tenuto ad effettuarla nelle versioni di tale motore di ricerca corrispondenti a tutti gli Stati membri e ad attuare misure che scoraggino gli utenti di Internet dall'avere accesso, a partire da uno degli Stati membri, ai link contenuti nelle versioni extra Ue di tale motore'. In sostanza, il 'all'oblio' non ha una portataper i motori di ricerca comema riguarda solo gli Stati Ue. La sentenza da' ragione ache aveva in corso una disputa con l'autorità francese per la privacy e che nel 2015 aveva ordinato al gigante di Mountain View di rimuovere a livello mondiale i risultati di ricerca su contenuti o pagine che contengono informazioni false o che ...

