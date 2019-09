Golf – Alfred Dunhill Links Championship | cinque gli italiani in gara | Paratore guida il

Fonte : sportfair

(Di martedì 24 settembre 2019) Al famoso torneo scozzese parteciperanno anche personaggi famosi dello sport e della musica, come Ruud Gullit e Justin Timberlake Torneo-show in Scozia dove. come ogni anno, grandi campioni dele personaggi famosi del mondo dello sport e dello spettacolo giocano insieme nell’(26-29 settembre), in programma sui tre percorsi dell’Old Course St. Andrews, di Carnoustie e di Kingsbarns. Formula pro-am (un pro e un dilettante) con le coppie che ruoteranno sui tre tracciati e con taglio dopo 54 buche che lascerà in corsa i primi 60 concorrenti e le prime 20 squadre in graduatoria.gliin, tutti in grado di ben figurare: Edoardo Molinari, Andrea Pavan, Renato, Nino Bertasio e Guido Migliozzi. In un field da grandi occasioni spiccano i nomi del nordirlandese Rory McIlroy, numero due mondiale, dell’inglese Justin Rose, ...