Giro d’Italia Ride Green | premiate le città di tappa che si sono contraddistinte

Sport e sostenibilità : con Ride Green il Giro d’Italia è sempre più sostenibile : Se ad aggiudicarsi la Maglia Rosa sul traguardo di Verona, dopo 21 durissime tappe è stato il sorprendente ecuadoriano Richard Carapaz, non sono più una sorpresa i numeri fatti registrare da Ride Green, il progetto di sostenibilità legato alla raccolta differenziata promosso da RCS Sport in collaborazione con la Cooperativa Erica. Ride Green ha evidenziato, una volta ancora, come la scelta sia stata vincente con 75.758,12 kg di rifiuti ...

Giro d’Italia 2020 - Matajur e Laghi di Cancano tra i possibili arrivi in salita : Quando ancora la stagione 2019 deve vivere alcuni momenti importanti, a partire dai Mondiali in Yorkshire, il ciclismo guarda già con interesse a quello che accadrà il prossimo anno. In questo periodo si fanno sempre più concrete le notizie sul percorso delle gare a tappe, a partire dal Giro d’Italia. Grazie alle anticipazioni confermate dai tanti giornali locali che parlano del futuro della corsa rosa sui propri territori, è già possibile farsi ...

Giro d’Italia 2020 - il possibile percorso : tra Colle delle Finestre - Fraiteve - Stelvio e Marmolada. Corsa durissima e tante cronometro? : C’è grande attesa per conoscere il percorso del Giro d’Italia 2020, la presentazione ufficiale avverrà tra un paio di mesi ma in questo periodo si susseguono le varie indiscrezioni riguardo al tracciato della prossima Corsa Rosa. Alcune ufficialità già annunciate e diverse voci più o meno confermati hanno permesso di delineare il possibile percorso della prima Corsa a tappe della prossima stagione che sicuramente scatterà sabato 9 ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : Richard Carapaz si rimette in gioco dopo caduta e visto mancato. Il vincitore del Giro d’Italia guiderà l’Ecuador : Richard Carapaz si rimette in gioco e parteciperà ai Mondiali 2019 di Ciclismo che si correranno domenica 29 settembre nello Yorkshire. Il vincitore dell’ultimo Giro d’Italia aveva dovuto rinunciare alla Vuelta di Spagna a causa di una caduta al Criterium Profonde van Etten-Leur e, dopo l’incidente in Olanda, aveva anche dovuto saltare il Tour of Britain a causa di un problema col visto per entrare in Gran Bretagna (ora ...

Giro d’Italia 2020 - ballottaggio tra Campania e Puglia-Calabria per due tappe nel Sud? Il possibile percorso : Il Giro d’Italia 2020 sta man mano prendendo forma anche se la presentazione ufficiale del percorso avverrà soltanto tra un paio di mesi. Al momento è già ufficiale la partenza da Budapest con una cronometro individuale, poi altre due tappe in Ungheria prima del rientro nel Bel Paese: si ripartirà verosimilmente dalla Sicilia nell’Isola dovrebbero andare in scena tra tappe che potrebbero culminare nella cronoscalata dell’Etna ...

Giro d’Italia 2020 - due tappe in Puglia per chiudere la prima settimana? Suggestione Vieste - tutte le indiscrezioni : La Puglia potrebbe essere grande protagonista al Giro d’Italia 2020, le ultimissime indiscrezioni sul possibile percorso della Corsa Rosa (rivelate da ReteGargano e rilanciate da Spazio Ciclismo) parlano infatti di due tappe nel Tacco del Bel Paese. Il Salento balzerebbe agli onori della cronaca con una frazione che prevede l’arrivo a Ceglie Messapica, una delle prime città a essersi candidata per ospitare il prestigioso evento, ...

Giro d’Italia 2020 - il possibile percorso. Colle delle Finestre - Fraiteve - Marmolada e Stelvio : salite micidiali. Crono dell’Etna e del Prosecco? : Tra un paio di mesi verrà ufficialmente presentato il percorso del Giro d’Italia 2020 ma in questo periodo continuano a susseguirsi delle indiscrezioni e delle voci sul possibile tracciato della prossima Corsa Rosa. Stando a una prima ricostruzione, naturalmente tutta da confermare quando gli organizzatori di RCS Sport annunceranno come si svilupperà la prestigiosa corsa a tappe, sembrerebbe un Giro particolarmente impegnativo con ...

Ciclismo - Domenico Pozzovivo : “Voglio essere al via del Giro d’Italia 2020. Tornerò ai miei livelli” : Avere un obiettivo in mente e non stancarsi mai di perseguirlo: è questo lo spirito che sta accompagnando Domenico Pozzovivo, corridore della Bahrain-Merida, investito qualche settimana fa da un’auto mentre stava percorrendo la strada che porta a Laurignano, frazione di Dipignano (provincia di Cosenza), in preparazione della Vuelta a España 2019. Giorni difficili quelli vissuti dal lucano per i dolori fisici e un obiettivo sfumato in pochi ...

Giro d’Italia 2020 - possibile percorso. Etna - Marmolada - Fraiteve - Colle delle Finestre : salite durissime. Cronometro del Prosecco e arrivo a Milano. Tutte le anticipazioni : Il Giro d’Italia 2020 scatterà da Budapest con una Cronometro individuale di 9,5 chilometri, gli ultimi 1500 metri sono caratterizzati da una pendenza media del 4% e saranno decisivi per l’assegnazione della prima maglia rosa nella giornata di sabato 9 maggio. La Grande Partenza avverrà dunque nella capitale dell’Ungheria, in terra magiara si correranno anche le due successive tappe che saranno riservate ai velocisti: 193 km da ...

Ciclismo : Richard Carapaz correrà per il Team Ineos. Il vincitore del Giro d’Italia 2019 ha firmato un contratto triennale : Un periodo ricco di notizie quello relativo al “ciclomercato”. Dopo le tante voci e considerazioni, è arrivata l’ufficialità del passaggio al Team Ineos di Richard Carapaz, vincitore del Giro d’Italia 2019. Il corridore ecuadoriano lascia, quindi, la Movistar per sposare il progetto di una formazione di grande rilievo nel panorama internazionale, annoverante tra le sue fila ciclisti del calibro di Egan Bernal (vincitore ...

Giro d’Italia 2020 - si scalerà la Marmolada? Le anticipazioni : salita durissima da Malga Ciapela - pendenze da brividi che consacrarono Pantani : Al Giro d’Italia 2020 si dovrebbe scalare la Marmolada! Questa è la grande indiscrezione anticipata dal Corriere delle Alpi, il quotidiano ha infatti parlato di una possibile tappa che attraverserà tutto il territorio agordino. Il tradizionale tappone dolomitico dovrebbe dunque concludersi in cima all’ascesa simbolo del comprensorio patrimonio dell’Unesco, la Corsa Rosa si preannuncia estremamente difficile visto che si parla ...

Giro d’Italia 2020 - micidiale arrivo al Monte Lussari : 7 km al 13% - 4 GPM durissimi con partenza a Udine. Le anticipazioni sul percorso : Circolano sempre più indiscrezioni riguardo al percorso del Giro d’Italia 2020, si preannuncia un tracciato particolarmente impegnativo e articolato infarcito di diverse tappe molto selettive caratterizzate da diverse salite di primissimo ordine. L’obiettivo sembra essere quello di organizzare una Corsa Rosa spaccagambe che metta in seria difficoltà tutti i ciclisti e che renda veramente complessa la lotta per la conquista del ...

Vuelta a España 2019 : Richard Carapaz non sarà al via! Fatale la caduta di domenica al vincitore del Giro d’Italia - Rojas al suo posto : Finisce ancor prima di cominciare la Vuelta a España di Richard Carapaz. L’ecuadoriano, vincitore quest’anno del Giro d’Italia, non recupera in tempo utile dalla caduta nel Criterium Profronde van Etten-Leur, in Olanda. A comunicarlo in via ufficiale è la Movistar. L’incidente in questione, domenica scorsa, gli è costato numerose contusioni e ferite, in particolare a una spalla. L’assenza di fratture non è stata ...

Giro d’Italia 2020 - percorso durissimo : Etna - Zoncolan - Colle delle Finestre - Fraiteve. Sfilza di salite : il possibile tracciato e le anticipazioni : Il Giro d’Italia 2020 si preannuncia davvero molto duro con una serie di salite estremamente impegnative che metteranno a durissima prova tutti i ciclisti. Questo sembra essere lo scenario a circa tre mesi dalla presentazione ufficiale del percorso, le indiscrezioni della vigilia che stanno emergendo nelle ultime settimane parlano infatti di una serie di ascese di primissimo piano che renderanno il tracciato particolarmente selettivo ed ...