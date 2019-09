Ginnastica artistica | Mondiali 2019 | le convocate degli USA Biles trascina le

Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : come vederli in diretta tv e streaming? Programma e orari : c’è il LIVE su OA Sport : I Mondiali 2019 di Ginnastica artistica si disputeranno a Stoccarda (Germania) dal 4 al 13 ottobre, ci aspettano dieci giorni di grande spettacolo con la rassegna iridata della Polvere di Magnesio: si incomincia con quattro giornate riservate alle qualificazioni dove verranno assegnati gli ultimi pass olimpici per le squadre, poi si prosegue con le varie finali che metteranno in palio le medaglie. Si preannuncia uno show imperdibile con i ...

18.18 Alla sbarra sarà battaglia tra Mozzato, Edalli, Macchini. Ci saranno anche Galli, Russo, Abbadini, Sborchia e Patron. 18.17 Ora la Finale alla sbarra che chiuderà il programma. 18.16 Ludovico Edalli si conferma Campione d'Italia alle parallele con 14.350, alle sua spalle Andrea Russo (14.150) e Stefano Patron (13.900). 18.15 Desiree Carofiglio è la nuova Campionessa d'Italia

17.41 Questi i finalisti alle parallele: Edalli, Macchini, Casali, Mozzato, Patron, Russo, Macchiati, Lodadio. 17.41 Queste le partecipanti al corpo libero: Carofiglio, Mori, Asia D'Amato, Alice D'Amato, Maggio, Grisetti, Lanza, Iorio. 17.40 Al quadrato tutti si aspettano una lotta tra Lara Mori e Desiree Carofiglio. Alle parallele il super favorito è Ludovico Edalli. 17.39 Ora

Ginnastica artistica - Campionati Italiani 2019 : oggi le Finali di Specialità - tutti i favoriti. Chi vincerà i tricolori? : oggi si concludono i Campionati Italiani 2019 di Ginnastica artistica, a Meda andranno in scena le Finali di Specialità e si assegneranno dieci tricolori (quattro femminili e sei maschili). Si tratta dell’ultima gara prima dei Mondiali che si disputeranno dal 4 al 13 ottobre a Stoccarda, diamo uno sguardo a tutti i favoriti sui vari attrezzi. Asia D’Amato è la grande favorita al volteggio, la Campionessa d’Italia all-around non ...

Finali di Specialità dei Campionati Italiani 2019 di Ginnastica artistica, a Meda si assegnano dieci tricolori e si conclude la kermesse più importante entro i nostri confini. Pomeriggio intensissimo, l'ultima gara prima dei Mondiali fornirà indicazioni importanti in vista della rassegna iridata e gli atleti saranno motivati a dare il

Ginnastica artistica - Campionati Italiani 2019 : oggi le Finali di Specialità. Programma - orario d’inizio - tv e streaming : oggi domenica 15 settembre si disputano le Finali di Specialità dei Campionati Italiani 2019 di Ginnastica artistica, a Meda si conclude il lungo weekend riservato alla massima competizione entro i nostri confini e si assegneranno dieci tricolori: quattro per le donne e sei per gli uomini. Ci aspetta un intenso pomeriggio con gli atleti che si cimenteranno sui vari attrezzi per andare a caccia dei titoli, i migliori otto specialisti si daranno ...

Ginnastica artistica - Ludovico Edalli Campione d’Italia : quarto trionfo nell’all-around. Lodadio 14.85 agli anelli : Ludovico Edalli si è confermato Campione d’Italia nel concorso generale individuale, il bustocco ha trionfato a Meda col punteggio complessivo di 82.700 e ha così conquistato il tricolore all-around per la quarta volta in carriera dopo quelli del 2013, 2015, 2018. Il 25enne ha confermato il pronostico della vigilia facendo la differenza soprattutto alle parallele (14.400), al cavallo con maniglie (13.850) e alla sbarra (13.850), difendosi ...

Ginnastica artistica - Campionati Italiani 2019 : Italia a due facce. Divina tra tavola e staggi - fallosa a trave e libero : ora i Mondiali : Strabilianti al volteggio e alle parallele asimmetriche, troppo fallose tra trave e corpo libero. Si può riassumere così l’all-around delle Fate ai Campionati Italiani che sono andati in scena ieri sera a Meda, la quattro ragazze della classe 2003 che rappresenteranno lo zoccolo duro della Nazionale ai Mondiali in programma tra tre settimane a Stoccarda si sono rese protagoniste di una gara a due facce che farà sicuramente riflettere nel ...

Ginnastica artistica - Campionati Italiani 2019. Enrico Casella : “Le ragazze non mi sono piaciute al libero e alla trave. Questa Italia è forte” : Oggi si è disputato il concorso generale individuale valido per i Campionati Italiani 2019 di Ginnastica artistica, Asia D’Amato ha conquistato il tricolore riuscendo a battere Desiree Carofiglio e Giorgia Villa in quella che è l’ultima gara prima dei Mondiali in programma tra tre settimane (escludendo le Finali di Specialità che si disputeranno domenica pomeriggio). Si trattava di un test importante per la nostra Nazionale, le Fate ...

Ginnastica artistica - Campionati Italiani 2019 : le qualificate alle Finali di Specialità - chi lotterà per le medaglie? : Oggi si è disputato il concorso generale femminile ai Campionati Italiani 2019 di Ginnastica artistica, l’all-around andato in scena a Meda era valevole anche come qualificazione alle Finali di Specialità che si disputeranno domenica pomeriggio. Di seguito tutte le qualificate ai quattro atti conclusivi, c’era spazio per le migliori otto in ogni singolo attrezzi (al volteggio solo cinque ragazze hanno eseguito i due ...

19.48 Si stanno per concludere i momenti di riscaldamento sugli attrezzi. 19.46 Le Fate sono pronte per fare la differenza sugli staggi, Giorgia Villa ha bisogno di una stoccata per recuperare terreno sulle gemelle D'Amato che però sono due specialiste. Carofiglio cercherà una difficcile difesa sulla strava, probabilmente Desiree verrà superata. 19.44 Le Fate saranno alle amate