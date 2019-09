Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 24 settembre 2019) Ok del direttore della Galleria dell’Accademia di Venezia, Giulio Manieri Elia al prestito per 8 settimane dell’alper la mostra suche si apre il 24 ottobre. Lo apprende l’ANSA dal ministero di cultura e turismo guidato da Darioche oggi, a Parigi, firmerà con il suo omologo francese, Franck Riester, il Memorandum di partenariato Italia-Francia per il prestito delle opere diale di quelle dialle Scuderie del Quirinale per marzo 2020.L’accordo, anticipatoda The Guardian, prevede il prestito di opere dida Vinci da parte dell’Italia per la mostra del(che comincerà nel mese di ottobre) e l’arrivo in Italia di alcune opere diper gli eventi a lui dedicati.ll Guardian, citando un non meglio identificato portavoce di, fa ...

FRANCESC0PAGANO : RT @HuffPostItalia: Franceschini autorizza lo scambio Leonardo vs Raffaello. L'uomo vitruviano andrà al Louvre - _Giulietta___ : RT @HuffPostItalia: Franceschini autorizza lo scambio Leonardo vs Raffaello. L'uomo vitruviano andrà al Louvre - mebufalino : RT @HuffPostItalia: Franceschini autorizza lo scambio Leonardo vs Raffaello. L'uomo vitruviano andrà al Louvre -