Forte terremoto a Porto Rico | scossa di magnitudo 6 1 scuote il Paese

Forte terremoto avvertito a Porto Rico [DATI e MAPPE] : Un terremoto magnitudo Mwp 6.1 si è verificato al largo di Porto Rico, alle 05:23:35 ora italiana (23:23:35 ora locale) ad una profondità di 10 km. L’evento è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma. Il sisma è stato localizzato a circa circa 80 km al largo delle coste nordoccidentali: è stato nettamente avvertito in tutta l’isola, ma al momento non si hanno notizie di danne a persone o cose. L'articolo Forte terremoto avvertito ...

Terremoto - Forte scossa al Nord Italia : paura in Friuli Venezia Giulia - epicentro a Tolmezzo [AGGIORNAMENTI LIVE] : Una forte scossa di Terremoto, di magnitudo 3.8, ha colpito il Friuli Venezia Giulia alle 14:58 di oggi pomeriggio. L’epicentro s’è verificato nei pressi di Tolmezzo, dove la scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione che – impaurita – è scesa in strada. Da ieri l’area Italo-Mediterranea è fortemente ballerina, con il forte Terremoto in Albania e poi la scossa magnitudo 4.3 di ieri sera in ...

Terremoto in Albania - feriti e danni per 2 forti scosse. la più Forte di magnitudo 5.8 : E' di circa un centinaio di feriti e danni a oltre quattrocento tra abitazioni ed edifici il bilancio di una serie di scosse di Terremoto

Albania - nuova Forte scossa di terremoto : danni a oltre 400 case e palazzi : Una nuova forte scossa di terremoto di magnitudo 4.9 si è registrata in Albania poco dopo la mezzanotte. Il suo epicentro è stato di nuovo nel mare adriatico, a due chilometri a sud est di Durazzo. La scossa, chiaramente sentita anche a Tirana, ha sorpreso i membri del governo mentre erano in diretta tv per dare il bilancio dei danni del terremoto del pomeriggio. Il governo è ancora riunito in seduta straordinaria. Dal pomeriggio di sabato fino ...

Terremoto in Albania - nuova Forte scossa nella notte. Danni e feriti. Italia pronta ad aiutare : L'Italia è pronta ad aiutare l'Albania colpita dal Terremoto. Il premier albanese Edi Rama ha detto di essere stato chiamato al telefono dal presidente del consiglio Italiano Giuseppe Conte "il quale mi ha offerto il sostegno dell'Italia per fare fronte alle conseguenze del sisma". La conta dei feriti intanto sale a circa 100 persone, molti e ingenti i Danni agli edifici. Dopo la potente scossa di magnitudo 5.8, una nuova ...

Terremoto vicino Salerno - Forte scossa di magnitudo 4.3 : Terremoto vicino Salerno con magnitudo 4.3. La scossa è stata registrata alle 21.55 e ha come epicentro due chilometri a nord di Orria, provincia di Salerno. Secondo l'Ingv il...

Forte scossa di terremoto in Albania - la terra a tremato anche in Puglia : Roma - Una Forte scossa di terremoto, di magnitudo 5.8, si è registrata nel pomeriggio intorno alla 14,04 al settentrione della costa albanese, ma vista la Forte intensità è stata avvertita anche nella costa italiana, in Puglia. Il potente sisma è stato registrato anche dalla sala sismica dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) a Roma. L'epicentro, secondo le autorità, è stato nel Mar ...

Terremoto - Forte scossa in Albania : crolli e feriti - trema anche la Puglia VIDEO : Un Terremoto di magnitudo Mwp 5.8 è avvenuto nella zona della Costa albanese settentrionale, oggi 21 settembre. Due scosse, una alle 14:04:27 e un'altra alle 16:04:27 avvertite anche in...

Brindisi - Forte scossa di terremoto avvertita in città : paura tra la gente : Una forte scossa di terremoto è stata avvertita nitidamente a Brindisi questo pomeriggio, 21 settembre, intorno alle ore 16:00. Secondo quanto si apprende, il sisma ha avuto origine in Albania, precisamente nei pressi di Durazzo, e ha avuto una magnitudo di 5,8 gradi della scala Richter. Oltre che in Italia, pare che la scossa sia stata avvertita anche in Bulgaria, Bosnia - Erzegovina, Kosovo, Croazia, Montenegro e Macedonia del Nord. Al momento ...

Terremoto in Albania : Forte scossa - avvertita anche in Puglia. Si temono danni a Durazzo : Una forte scossa di Terremoto è stata registrata oggi, 21 settembre 2019 e precisamente alle 16.04, sulla costa albanese in riva all'Adriatico. Stando ai dati giunti dai sismografi dell'INGV il...

Terremoto Norcia - è sciame sismico. Registrate tre scosse - la più Forte 3.3 magnitudo : L'INGV ha diffuso le rilevazioni di tre scosse di Terremoto, a distanza di trentadue minuti esatta la prima dall’ultima, Registrate nell’area di Norcia. La terza è stata la più forte. Le rilevazioni dell’Ingv parlano di magnitudo 3.3. Le due precedenti erano invece di 2.1 e 2.7. La prima è stata registrata alle 20.04.Continua a leggere

Terremoto a Bronte : due scosse in dieci minuti - la più Forte di magnitudo 3.1 : Le due scosse di Terremoto registrate dalla sala sismica dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nel Parco dell'Etna, a circa 7 chilometri dal centro di Bronte. La scossa più forte è sta avvertita distintamente dalla popolazione perché molto superficiale ma fortunatamente non si registrano danni a persone o cose.Continua a leggere