Forte scossa di terremoto a largo di Creta | sisma intenso anche in Turchia Paura a

Forte scossa di terremoto al largo di Creta [DATI e MAPPE] : Una Forte scossa di terremoto magnitudo mb 5.3 si è verificata al largo dell’isola di Creta alle 09:48:59 ora italiana (10:48:59 ora locale), ad una profondità di 19 km. Il sisma è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Forte scossa di terremoto al largo di Creta [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Forte terremoto a Porto Rico - scossa di magnitudo 6.1 scuote il Paese : Un Forte terremoto di magnitudo 6.1 è stato registrato a Porto Rico: l'epicentro è stato localizzato circa 80 chilometri al largo delle coste nord occidentali, a una profondità di 10 chilometri. Il terremoto avvertito in tutta l'isola, ma al momento non ci sono notizie di danni a persone o cose.Continua a leggere

Terremoto - Forte scossa al Nord Italia : paura in Friuli Venezia Giulia - epicentro a Tolmezzo [AGGIORNAMENTI LIVE] : Una forte scossa di Terremoto, di magnitudo 3.8, ha colpito il Friuli Venezia Giulia alle 14:58 di oggi pomeriggio. L’epicentro s’è verificato nei pressi di Tolmezzo, dove la scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione che – impaurita – è scesa in strada. Da ieri l’area Italo-Mediterranea è fortemente ballerina, con il forte Terremoto in Albania e poi la scossa magnitudo 4.3 di ieri sera in ...

Albania - nuova Forte scossa di terremoto : danni a oltre 400 case e palazzi : Una nuova forte scossa di terremoto di magnitudo 4.9 si è registrata in Albania poco dopo la mezzanotte. Il suo epicentro è stato di nuovo nel mare adriatico, a due chilometri a sud est di Durazzo. La scossa, chiaramente sentita anche a Tirana, ha sorpreso i membri del governo mentre erano in diretta tv per dare il bilancio dei danni del terremoto del pomeriggio. Il governo è ancora riunito in seduta straordinaria. Dal pomeriggio di sabato fino ...

Terremoto in Albania - nuova Forte scossa nella notte. Danni e feriti. Italia pronta ad aiutare : L'Italia è pronta ad aiutare l'Albania colpita dal Terremoto. Il premier albanese Edi Rama ha detto di essere stato chiamato al telefono dal presidente del consiglio Italiano Giuseppe Conte "il quale mi ha offerto il sostegno dell'Italia per fare fronte alle conseguenze del sisma". La conta dei feriti intanto sale a circa 100 persone, molti e ingenti i Danni agli edifici. Dopo la potente scossa di magnitudo 5.8, una nuova ...

Terremoto vicino Salerno - Forte scossa di magnitudo 4.3 : Terremoto vicino Salerno con magnitudo 4.3. La scossa è stata registrata alle 21.55 e ha come epicentro due chilometri a nord di Orria, provincia di Salerno. Secondo l'Ingv il...

Forte scossa di terremoto in Albania - la terra a tremato anche in Puglia : Roma - Una Forte scossa di terremoto, di magnitudo 5.8, si è registrata nel pomeriggio intorno alla 14,04 al settentrione della costa albanese, ma vista la Forte intensità è stata avvertita anche nella costa italiana, in Puglia. Il potente sisma è stato registrato anche dalla sala sismica dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) a Roma. L'epicentro, secondo le autorità, è stato nel Mar ...

Terremoto - Forte scossa in Albania : crolli e feriti - trema anche la Puglia VIDEO : Un Terremoto di magnitudo Mwp 5.8 è avvenuto nella zona della Costa albanese settentrionale, oggi 21 settembre. Due scosse, una alle 14:04:27 e un'altra alle 16:04:27 avvertite anche in...

Forte scossa in Albania - gente in strada : 17.08 Una Forte scossa di terremoto, di magnitudo 5.8, è stata registrata in Albania a 35 chilometri da Tirana. L'epicentro nel Mar Adriatico, a un chilometro da Durazzo. La scossa, seguita da altre nel giro di poco minuti, è stata avvertita in buona parte del Paese provocando il panico. In molti hanno abbandonato le proprie abitazioni per riversarsi sulle strade. Media locali parlano di "alcuni feriti" nei crolli avvenuti in un villaggio ...

Brindisi - Forte scossa di terremoto avvertita in città : paura tra la gente : Una forte scossa di terremoto è stata avvertita nitidamente a Brindisi questo pomeriggio, 21 settembre, intorno alle ore 16:00. Secondo quanto si apprende, il sisma ha avuto origine in Albania, precisamente nei pressi di Durazzo, e ha avuto una magnitudo di 5,8 gradi della scala Richter. Oltre che in Italia, pare che la scossa sia stata avvertita anche in Bulgaria, Bosnia - Erzegovina, Kosovo, Croazia, Montenegro e Macedonia del Nord. Al momento ...

Terremoto in Albania : Forte scossa - avvertita anche in Puglia. Si temono danni a Durazzo : Una forte scossa di Terremoto è stata registrata oggi, 21 settembre 2019 e precisamente alle 16.04, sulla costa albanese in riva all'Adriatico. Stando ai dati giunti dai sismografi dell'INGV il...

Trema la Sicilia - sciame sismico sull’Etna : stanotte una Forte scossa : Continua a Tremare la Sicilia. Un altro terremoto si è verificato questa notte sull’Etna. Una scossa di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 23:32 di ieri notte in Sicilia. Il sisma è stato localizzato sulle pendici occidentali dell’Etna. È stata la terza scossa di terremoto più intensa dello sciame sismico che si è verificato sull’Etna caratterizzato da almeno tre scosse superiori a due gradi. Secondo i rilevamenti dell’Istituto ...