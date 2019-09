Formula 1 | le vittorie non evitano la ristrutturazione | Binotto rifà il look al reparto

Fonte : sportfair

(Di martedì 24 settembre 2019) Il team principal della Ferrari sta riorganizzando ilmotori in vista della prossima stagione di1 Ilmotori della Ferrari si prepara a rifarsi il, Mattiainfatti sta dando il via ad un’opera di rinnovamento in vista della stagione 2020. Come anticipato da Leo Turrini, il team principal del Cavallino ha deciso di ricollocare Corrado Iotti alle Gran Turismo, dopo l’ottimo lavoro svolto sulla power unit utilizzata quest’anno da Vettel e Leclerc, risultata ampiamente migliore di quella Mercedes. photo4/Lapresse La responsabilità delresterà nelle mani di Enrico Gualtieri, mentre dell’area progettazione se ne occuperà il rientrante Wolf Zimmermann. Rimasto per anni il trait-d’union tra ilCorse e la AvL, il più grande centro di ricerca sui motori che ha sede a Graz, il tedesco torna dunque a Maranello ...

