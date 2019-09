Fiona May al Paìs | «Ho lasciato la Figc perché il razzismo non era la loro priorità | in

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 24 settembre 2019) Ilè radicato nelle tribune dell’Italia Scrive oggi El País, partendo dall’episodio dei cori razzisti di domenica scorsa contro Dalbert per ricordare che è consuetudine purtroppo in Italia. L’anno scorso sono stati i fan della Lazio a inondare la curva di Roma con adesivi di Anna Frank che indossava la maglietta dell’eterno rivale. Il quotidiano spagnolo riporta una serie di episodi diaccaduto in Serie A, da quello contro Donnarumma, passando per Kean, fino a Lukaku che ha avuto un’eco internazionale.MayMay, campionessa mondiale di salto in lungo, era stata assunta dalla Federazione Italiana Gioco Calcio per trovare soluzioni. Poco dopo hae il quotidiano l’ha sentita «È inutile parlarne, è qualcosa che succede ogni settimana. Speriamo che prendano misure drastiche. Molte cose devono cambiare. Ho ...

DanielMoreno78 : RT @filippomricci: È italiana, vive in Italia, sa di cosa parla. Leggete Fiona May sul razzismo nel nostro Paese. - filippomricci : È italiana, vive in Italia, sa di cosa parla. Leggete Fiona May sul razzismo nel nostro Paese. - asolari : @AngeloTani peccato che la signora Fiona MAy è stata testimonial anni fa delle merendine Ferrero....... -