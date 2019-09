Fifa Awards | Messi e Rapinoe migliori giocatori Commozione per Silvia Grecco | la mamma

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2019) Milano tempio del calcio per una sera. Il 23 settembre è andata in scena dal palco del Teatro alla Scala ‘The BestFootball’, la cerimonia che assegna i premiai protagonisti del pallone. Leosi è aggiudicato il premio come miglior giocatore della stagione 2018/2019, lasciando al secondo e terzo posto Cristiano Ronaldo e Virgil Van Dijk. Un riconoscimento che è quasi un’abitudine per il fuoriclasse argentino: si tratta del sesto trofeo in carriera come miglior giocatore. Nel suo ringraziamento ha però tenuto a precisare come al primo posto, per lui, ci siano i premi vinti con la squadra: “Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno dato questo premio. Per me i premi individuali sono una cosa secondaria, ma è un momento unico poterlo festeggiare insieme alla mia famiglia e ai miei figli. Sono molto felice”. Incoronata miglior ...

javierzanetti : Questa sera al premio The Best FIFA Football Awards! Amici, compagni, interisti per sempre ???? #TheBest… - SerieA : C'è anche la #SerieATIM nella top 11 dei FIFA Football Awards: @Cristiano e @mdeligt_04 nella formazione migliore d… - eudamone_ : RT @SerieA: C'è anche la #SerieATIM nella top 11 dei FIFA Football Awards: @Cristiano e @mdeligt_04 nella formazione migliore del 2019! ????… -