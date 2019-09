Farmaci con ranitidina | Aifa vieta l’uso di alcuni lotti Ci sono anche Buscopan

Farmaci con ranitidina - l’Aifa blocca anche Buscopan - Ranidil - Zantac e altri prodotti : L’Agenzia italiana per il Farmaco, dopo il ritiro di 195 Farmaci per possibili impurità cancerogene dispone il divieto di utilizzo di 519 prodotti antiacido, molti da banco, usati per alleviare bruciori di stomaco, reflusso e ulcere.

AIFA blocca Buscopan Antiacido e altri Farmaci con ranitidina - la lista dei medicinali ritirati : Ci sono anche 12 lotti di Buscopan Antiacido tra i prodotti medicinali finiti nella 'black list' dall’AIFA a causa della presenza di impurità nella lavorazione del principio attivo “ranitidina”, utilizzato nel trattamento dell’ulcera, del reflusso gastroesofageo, del bruciore di stomaco. La notizia è stata diffusa dalla stessa Agenzia Italiana.Continua a leggere

Firenze - scoperte due cliniche abusive : pessime condizioni igieniche - Farmaci in un furgone : Due ambulatori medici abusivi, dove sono state anche riscontrate precarie condizioni igienico sanitarie, sono stati sequestrati dalle Fiamme Gialle a Campi Bisenzio e a Sesto Fiorentino, nella provincia di Firenze. Denunciati per esercizio abusivo della professione medica due cinesi di 52 e 51 anni.Continua a leggere

Concorso biologo - Farmacista e tecnico biomedico : curriculum entro il 17 ottobre : Vi sono attualmente alcuni interessanti concorsi pubblici che riguardano il ruolo sanitario di biologo, farmacista e tecnico di laboratorio biomedico. I bandi, con scadenza a metà ottobre sono stati emessi dall'Azienda Sanitaria Locale di Brindisi (biologo), dall'Azienda Tutela della Salute di Brescia (farmacista) e dall'Istituto Nazionale Riposo e Cura per Anziani di Ancona (tecnico biomedico). Copertura per un dirigente biologo L'Azienda ...

L'Aifa ritira lotto di Farmaci con la ranitidina : «Presenza di un'impurità potenzialmente cancerogena» : L'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha disposto il ritiro dalle farmacie e dalla catena distributiva di tutti i lotti di farmaci con il principio attivo ranitidina - utilizzato per trattare...

L’Aifa ritira Farmaci con ranitidina : «Contiene alcune impurità cancerogene» : Il medicinale prodotto in India è utilizzato per il reflusso e l’ulcera. Provvedimenti simili, a scopo precauzionale, sono stati adottati anche nel resto d’Europa

L'Agenzia del farmaco vieta i Farmaci con la ranitidina : Serve per curare i bruciori di stomaco e il reflusso. Ritirati i lotti della "Saraca laboratories" prodotti in India: impurità cancerogene. E per precauzione stop all'utilizzo di tutti i medicinali con quel principio attivo. Allarme in Europa. L'Aifa: "Rivolgetevi al medico per...

Rischio impurità cancerogena : l’Aifa ritira Farmaci con ranitidina : Alla base dell'ordine di ritiro dell'Aifa per i farmaci a base di ranitidina c'è la possibile presenza di un'impurità nel principio attivo potenzialmente cancerogena per l'uomo. L'allarme è scattato dopo che i test hanno dimostrato la presenza dell'impurezza nella ranitidina prodotta presso un'officina farmaceutica in India.Continua a leggere

Bono Vox : commissiona murales contro l'HIV e investe in droni che trasportano Farmaci : Bono Vox commissiona dei murales in molte città del mondo per sensibilizzare le persone al problema dell'HIV. Tra i suoi progetti per il sociale, anche l'ingresso in una società che ha l'obiettivo di fornire farmaci salvavite con i droni. Bono racconta di come negli anni 80 il contributo degli artisti di strada sia stato decisivo per denunciare il virus dell'HIV e di come ancora oggi ci sia bisogno d'agire e sensibilizzare le persone su questa ...

Terapie anti-diabete e Farmaci innovativi : il controllo della glicemia è solo il punto di partenza : Il diabete mellito di tipo 2 è una malattia cronica progressiva con alta prevalenza tra la popolazione adulta (oltre il 6 per cento). La malattia, spesso asintomatica all’inizio, è caratterizzata da un elevato rischio di sviluppare complicanze vascolari che hanno un forte e deleterio impatto sulla qualità di vita del paziente, oltre a ridurne l’aspettativa di vita. “Assicurare un controllo metabolico ottimale – spiega il professor Agostino ...

Avviata la revisione di Farmaci per il reflusso a base di ranitidina : contengono sostanze cancerogene (INFO E DETTAGLI) : Su richiesta della Commissione Europea, l’EMA sta iniziando una revisione dei medicinali a base di ranitidina dopo che dei test hanno rilevato la presenza in alcuni di questi prodotti medicinali di un’impurezza denominata N-nitrosodimetilammina (NDMA), sostanza probabilmente cancerogena per l’uomo. I medicinali a base di ranitidina sono utilizzati ampiamente per ridurre la produzione di acido nello stomaco in pazienti affetti da condizioni quali ...

Avviata la revisione di Farmaci per il reflusso e l’ipertensione : contengono sostanze cancerogene (INFO E DETTAGLI) : Il direttore esecutivo dell’EMA ha chiesto al Comitato per i medicinali ad uso umano (CHMP) di fornire indicazioni per evitare la presenza di impurezze nitrosamminiche nei medicinali per uso umano contenenti principi attivi sintetizzati chimicamente. Le nitrosammine sono classificate come probabili agenti cancerogeni per l’uomo (sostanze che potrebbero causare il cancro) sulla base di studi sugli animali. Nel 2018, le nitrosammine ...

Più giovani con un mix di Farmaci che toglie 2 - 5 anni biologici : Grazie a un mix di tre farmaci, un ormone della crescita e due antidiabetici, un team di ricerca internazionale è riuscito per la prima volta a invertire l'invecchiamento biologico di nove persone. I test epigenetici hanno confermato in media la perdita di 2,5 anni. I risultati dovranno essere confermati da indagini più approfondite.Continua a leggere

Concorsi sanità per OSS - Farmacista e tecnico biomedico : c.v settembre - ottobre : Vi sono diversi Concorsi pubblici in campo sanitario per la professione di operatore socio sanitario, farmacista e tecnico di laboratorio biomedico. I bandi, con domanda a settembre e ottobre 2019 sono stati pubblicati dall'Istituto Costante Gris di Mogliano Veneto (OSS), dalla Società Ygea Srl di Treviglio (farmacista) e dall'ASL 1 Avezzano - Sulmona - l'Aquila, per il ruolo di tecnico biomedico. Concorso per 20 OSS Bando di concorso emesso ...