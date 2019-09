Far West nell' ospedale dei Pellegrini a Napoli | arrestati i tre pistoleri | è la faida

Far West in strada : sparatoria tra banda di rapinatori e un vigilante in Friuli : Stavano rapinando un bancomat quando hanno sparato alla guardia giurata che era di passaggio. Scambio di colpi, poi la fuga con un bottino da 30mila euro

Scena da Far West vicino Udine : rapinano il bancomat - poi la sparatoria con il vigilante : Prima la rapina e poi la sparatoria: scene da Far West a Cervignano del Friuli, piccola cittadina in provincia di Udine. Quattro malviventi hanno fatto esplodere lo sportello bancomat delle Poste, rubando più di 30mila euro. Ma sono stati scoperti da un vigilante, con cui hanno dato vita a una sparatoria.Continua a leggere

Homeworld : Gearbox potrebbe Fare un annuncio al PAX West : Sono ormai passati circa tre anni dalla pubblicazione dell'ultimo capitolo della saga strategica di Homeworld e sembra proprio che non dovremo aspettare molto per conoscere il futuro della serie.In effetti Gearbox Publishing e Blackbird Interactive hanno pubblicato un nuovo trailer solo qualche ora fa, che come potete vedere voi stessi anticipa l'arrivo di novità legate alla saga. Ovviamente il breve trailer non ci consente di farci un'idea sul ...

Calci - pugni e testate ai vigili urbani : Far West alla Stazione Marittima di Napoli - un arresto : Agenti della Polizia municipale di Napoli sono stati aggrediti durante un'operazione contro gli ambulanti abusivi nella zona della Stazione Marittima, particolarmente affollata per l'arrivo...

CC ucciso - Penalisti : bendato?E' Far West : 15.52 "Cosa ci fa una benda in una stazione dei Carabinieri? Sono cose da Far West" Così il presidente della Camera penale di Roma, Placanica, sulla foto choc del 18enne Hjorth, coinvolto nell'omicidio del carabiniere Rega,bendato e ammanettato dietro la schiena. E' un indagato affidato alla custodia dello Stato,ricorda Placanica,bene "l'apertura immediata di una indagine penale e anche disciplinare -prosegue- ne attenderemo l'esito.Non siamo ...

Far West degli amici - come sottrarsi all’ondata di richieste su Facebook : Un po’ l’algoritmo del social, la cui formula è segreta, un po’ le diverse tipologie di virus possono generare flussi anomali di richieste. Ecco come provare a difendersi dal caos

Coisp : sconfitta per Stato e città - sembra Far west : Roma – “Siamo, soprattutto a Roma, in una condizione da far west. E’ inaccettabile che un Carabiniere debba morire a 35 anni nello svolgimento del proprio lavoro per mano di due criminali intenti a commettere un furto. Ci sembra di rivivere quanto accaduto pochi giorni fa a Tor Bella Monaca, quando solo per miracolo il nostro collega e’ riuscito a salvarsi da una coltellata. Siamo profondamente vicini ai familiari e a ...