Ex deposito viale Valente | prosegue bonifica dell’area

Fonte : romadailynews

(Di martedì 24 settembre 2019) Roma – L’Assessore alle Politiche Ambientali del V Municipio, Dario Pulcini, è tornato a parlare della situazione dell’exgiudiziario abbandonato aGiovanni Battistacircostante: “Come annunciato in un post la scorsa settimana, stiamo lavorando assiduamente per restituire decoro all’area. La scorsa settimana ho avvisato la cittadinanza dell’inizio delle operazioni die dei conseguenti lavori effettuati sulle alberature e sulla pulizia della strada. Volevo quindi darvi un ulteriore aggiornamento: in questi giorni sono stati rimossi ulteriori veicoli che abbiamo trovato abbandonati all’interno del. Non solo, stiamo completando la rimozione dei rifiuti in modo da rendere l’area completamente pulita e decorosa. Come sempre, ci tengo a ringraziare AMA e Servizio Giardini per il lavoro svolto e la Polizia Locale per la preziosa ...

