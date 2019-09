Eutanasia | oggi udienza pubblica alla Consulta sul caso Cappato-Dj Fabo

Fonte : repubblica

(Di martedì 24 settembre 2019) In ballo la punibilità dell'aiuto al suicidio. L’esponente radicale, attivo nell’associazione Luca Coscioni, dette all'amico, cieco e immobilizzato, l'assistenza per porre finesua vita in una clinica in Svizzera.

