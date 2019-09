Eutanasia | è il giorno della sentenza della Consulta Cappato | “Al centro c’è la libertà

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2019) “È importante che ci sia una decisione. Oggi non si parla di Fabiano o di me soltanto, ma di tante persone che soffrono. Alc’è ladi tutti i cittadini”. Marco, tesoriere dell’associazione Luca Coscioni imputato nel processo per la morte di Dj Fabo, parla neldell’udienza presso la Corte Costituzionale sulla punibilità dell’istigazione o l’aiuto al suicidio. Reati per i quali lui e Mina Welby sono accusati in relazione ai casi di Fabiano Antoniani e di Davide Trentini, che hanno accompagnato in Svizzera per ottenere il suicidio assistito. Il Parlamento, investito poco meno di un anno fa dallaresponsabilità di approvare una norma sul fine vita, si è defilato. Allo stato non esiste neanche un testo base e il tempo concesso è scaduto. E così manca poco alla decisione sulla costituzionalità dell’articolo 580 del codice penale ...

