Esercizio sessista nel libro di grammatica | editore si scusa | “Ironia su stereotipo di

Fonte : fanpage

(Di martedì 24 settembre 2019) In undiitaliana per stranieri è presente unin cui si chiede se per non litigare con il marito ci si deve ad esempio vestire più sexy. Le accuse alla casa editrice Alma Edizioni e la risposta con le scuse: "Un brutto scivolone che non può essere giustificato. Vigileremo che non accada più".