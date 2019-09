Esce oggi “Burrocacao Rosa” il nuovo attesissimo videoclip di Young Signorino

Nintendo Switch Lite Esce oggi 20 settembre : tutte le novità nel video unboxing : Il grande giorno di Nintendo Switch Lite è finalmente arrivato! Dopo aver annunciato il nuovo modello della sua ultima console, la casa di Super Mario ha infatti messo a disposizione di tutti gli appassionati questa versione più piccola e compatta del device ibrido nella giornata di oggi, 20 settembre 2019. E, per ricordarci l'appuntamento dal forte sapore geek, ha pubblicato un video unboxing ufficiale con Kit & Krystal, i due conduttori ...

CrEsce l'attesa per 'Stasera tutto è possibile' con Stefano De Martino : ecco i super ospiti di oggi - da Ventura a Forest : Dopo il Festival di Castrocaro e La Notte della Taranta, il conduttore e ballerino prende il posto di Amadeus al timone del...

Pes 2020 Esce oggi con Juventus in esclusiva/ Tra le novità 'dribbling alla Iniesta' : Pes 2020 da oggi con la Juventus in esclusiva: il curioso appello di Lukaku al videogame Konami, dopo il "votaccio" rifilatogli in velocità da Fifa

Esce oggi I Testamenti - Margaret Atwood svela sovrapposizioni e divergenze dalla serie The Handmaid’s Tale : I Testamenti – The Testaments il titolo originale – arriva oggi nelle librerie di tutto il mondo. Dopo un'attesa durata 34 anni, il seguito de Il Racconto dell'Ancella torna a tuffarsi nel mondo distopico di Gilead per raccontarne le orribili atrocità. Le parole dell'autrice Margaret Atwood sono come sempre illuminanti per situarne l'intreccio e svelarne le possibili implicazioni. Anziché allontanarci da Gilead abbiamo iniziato ad ...

PES 2020 Esce oggi con la Juventus in esclusiva/ Parte la sfida a Fifa 20 : le novità : PES 2020, esce oggi il videogame Konami con al suo interno la Juventus in esclusiva: inizia la sfida a Fifa 20. Tutte le novità più interessanti

Governo - prima mossa più posti negli asili nido e rette azzerate per le famiglie con redditi bassi. Oggi solo 1 bimbo su 10 riEsce a entrare : La prima mossa del Governo Conte 2 sarà sugli asili nido. “Non possiamo indugiare oltre”, ha scandito il presidente del Consiglio nel suo discorso alla Camera. L’esecutivo giallorosso dunque “si adopererà per finanziare le rette di asili nido e micronidi a favore delle famiglie con redditi bassi e medi dal 2020/2021 e ampliare l’offerta di posti soprattutto al Mezzogiorno”. Una promessa che arriva a due giorni dalla ...

Uplay+ Esce oggi in Italia : come funziona e come iscriversi gratis fino al 30 settembre : come promesso, Uplay+ è finalmente disponibile in Europa. Italia compresa, con i giocatori che da oggi, 3 settembre 2019, possono abbracciare un ricco catalogo digitale composto dai più grandi successi di Ubisoft. La casa transalpina ha dunque seguito l'esempio di Electronic Arts, Sony e Microsoft per mettere insieme un servizio in abbonamento pensato per chi vuole testare in un'unica soluzione economica diversi videogame. Si parla di oltre ...

Governo - Matteo Renzi : oggi Matteo Salvini Esce di scena : Governo, Renzi: oggi Salvini esce di scena."Guardiamo i fatti. All'inizio di agosto il Paese era in mano a un presunto Ministro dell'Interno

Renzi gongola : "Oggi Salvini Esce politicamente di scena. È realtà quello che sembrava impossibile" : Anche se il governo giallo-rosso non è ancora pronto, Matteo Renzi già gongola su Facebook nel giorno in cui Giuseppe Conte ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il compito di verificare la possibilità di creare un nuovo esecutivo con M5S, di cui ora si considera il principale rappresentante politico, PD e probabilmente altre forze come Liberi e Uguali. Renzi, da molti considerato il vero artefice, il deus ex machina ...

"Istituzioni 1 - Populismo 0 - Salvini oggi Esce politicamente di scena" : “oggi, con l’incarico per formare il nuovo governo, Salvini esce politicamente di scena. Qui non si tratta di rivendicare meriti, ma di constatare un fatto: oggi è realtà ciò che un mese fa sembrava impossibile. E questo è un bene per chi crede che la politica sia civiltà e non truce scontro di violenza verbale. Molto è ancora da fare, molte le contraddizioni, molti i problemi aperti. Ma ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 Agosto : La fumata. Dopo tanto fumo nero - Esce il bianco : oggi Mattarella incarica Conte per il governo : oggi alle 9.30 Incarico a Conte: “Tocca a lui decidere su Di Maio” Il quirinale – Mattarella convoca il premier incaricato e gli affida il compito di trovare la quadra: dalla decisione sui vice all’equilibrio dei ministri di Fabrizio d’Esposito 12 anni Dopo di Marco Travaglio C’è un Fatto, di questa pazza crisi, che non era scontato: la standing ovation con cui la Direzione del Pd ha approvato per acclamazione il via libera di ...

Esce oggi 21 agosto in Italia 'Il Re Leone' live-action - già campione d'incassi in America : Era il 15 giugno del 1994 quando uscì al cinema "Il Re Leone", indimenticabile classico Disney, vincitore di due premi Oscar e passato alla storia anche per la bellissima colonna sonora firmata da Elton John e Tim Rice. A 25 anni di distanza dal suo debutto sul grande schermo, il leoncino Simba torna a far parlare di sé. Esce oggi, 21 agosto, in Italia, il remake live-action, anche se la pellicola ha già esordito in America circa un mese fa tra ...

Stop al pEsce fresco - da oggi fermo biologico in Adriatico : Pescara - Stop al pesce fresco a tavola lungo tutto l'Adriatico con il fermo pesca che si estende dal 15 agosto anche al tratto di costa da San Benedetto e Termoli, dopo che la flotta aveva già interrotto le attività da Trieste ad Ancona e da Manfredonia a Bari. A darne notizia è Coldiretti Impresapesca nel sottolineare che il blocco delle attività durerà nel tratto tra il sud delle Marche, l'Abruzzo e il ...

Slipknot "We are not your kind"/ Oggi Esce nuovo album "contro la solitudine del web" : Slipknot, "We are not your kind": Oggi esce il nuovo album. La risposta della metal band americana alla solitudine del web: "C'è grande insicurezza".