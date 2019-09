Energia | rincari in bolletta dal 1° ottobre per elettricità e gas

Rincari autunno - rischio aumenti a pioggia : benzina - bollette Energia - conti correnti : L'ultimo trimestre del 2019 sarà sfidante per le famiglie italiane, dal lato dei consumi, in quanto ad incombere ci sono Rincari a pioggia in molti settori dell'economia. Uno degli aumenti più temuti è rappresentato dall'aumento dell'Iva che il nuovo Governo giallo-rosso dovrà disinnescare trovando le necessarie coperture finanziarie, ma si registrano tensioni sui prezzi pure sui conti correnti bancari, Rc auto, accise sui carburanti, trasporti, ...