Energia | da ottobre rincari sulle bollette  Luce a +2 | 6% | il gas aumenterà del 3 | 9%

Energia - rincari in bolletta dal 1° ottobre per elettricità e gas : Nel quarto trimestre 2019 le bollette di luce e gas (per i clienti in tutela) aumenteranno rispettivamente del 2,6% e del 3,9%. Lo comunica l'Arera (Autorità di regolazione per Energia reti e ambiente)

Bollette - l’authority dell’Energia : “Da ottobre incremento del 2 - 6% per l’elettricità e del 3 - 9% per il gas per i clienti in tutela” : Dall’1 ottobre la bolletta del gas aumenterà, per una famiglia tipo in regime di tutela, del 2,6%, mentre quella del gas salirà del 3,9%. Lo ho comunicato l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), che ha motivato i rincari citando il normale andamento stagionale dei prezzi, la riduzione della produzione di gas olandese, alcune restrizioni all’accesso ai gasdotti di transito europei. Sempre in materia di produzione ...

Energia - da ottobre rincari sulle bollette Luce a +2 - 6% - balzo del 3 - 9% del gas : A pesare sono l’andamento stagionale e lo scenario internazionale, con la riduzione della produzione di gas olandese e le restrizioni all’accesso ad alcuni gasdotti