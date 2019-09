Emma Marrone | dopo gli insulti Matteo Salvini rompe il silenzio | le parole dell’ex

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 24 settembre 2019) Sono giorni difficili per. La scoperta della malattia, il dolore, la paura. L’amore dei fan, che su tutte le piattaforme social e in tutti i modi le stanno dimostrando il loro affetto. Ma anche l’odio e la rabbia di tanti che la stanno prendendo di mira. Sui social sta girando infatti il post di un utente, che ha come immagine il simbolo della Lega, nel quale tuona: “… impegnata a combattere la malattia… forse non avrà tempo per insultare”. E ancora: “Ben ti sta, così impari a criticarlo”. La cantante si è sempre schierata infatti contro la politica dei porti chiusi promossa dall’ex ministro dell’Interno, tanto da ricevere anche pesantisessisti da parte di un consigliere comunale leghista di Amelia, Massimiliano Galli, il quale replicò con la frase: “Faresti bene ad aprire le tue cosce facendoti pagare per esempio”. Per quel post, Galli fu ...

matteorenzi : Gli haters che stanno attaccando Emma #Marrone si devono soltanto vergognare. Emma è una grande artista. E per la s… - giornalettismo : La violenza verbale colpisce ancora #EmmaMarrone. L'annuncio dello stop per via delle sue condizioni di salute ha f… - trash_italiano : I seguaci di Salvini hanno il coraggio di esultare per i problemi di salute di Emma Marrone -