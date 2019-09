El Camino | il trailer del film sequel di Breaking Bad

Fonte : dituttounpop

(Di martedì 24 settembre 2019) El, ildeldiBad con Aaron Paul che torna nei panni di Jesse Pinkman. Dopo brevi teaser rilasciati nei giorni scorsi, oggi è arrivato il primo verodi El, ildiBad che sarà disponibile su Netflix dall’11 ottobre. I dettagli sulsono scarsissimi, per adesso sappiamo che insieme a Aaron Paul, che vestirà nuovamente i panni di Jesse Pinkman, ci saranno anche Matt Jones e Charles Baker (rispettivamente, Badger e Skinny Pete). “Sulla scia della sua drammatica fuga dalla prigionia, Jesse deve fare i conti con il suo passato per costruire un qualche tipo di futuro“. Ilè stato scritto e diretto da Vince Gilligan, il creatore diBad e dello spinoff Better Call Saul. Ilè prodotto da Mark Johnson, Melissa Bernstein, Charles Newirth, Diane Mercer, Vince Gilligan e Aaron Paul, in ...

