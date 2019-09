El Camino a Breaking Bad Movie | finalmente il trailer ufficiale del film

El Camino - il trailer del film sequel di Breaking Bad : El Camino, il trailer del film sequel di Breaking Bad con Aaron Paul che torna nei panni di Jesse Pinkman. Dopo brevi teaser rilasciati nei giorni scorsi, oggi è arrivato il primo vero trailer di El Camino, il film sequel di Breaking Bad che sarà disponibile su Netflix dall’11 ottobre. I dettagli sul film sono scarsissimi, per adesso sappiamo che insieme a Aaron Paul, che vestirà nuovamente i panni di Jesse Pinkman, ci saranno anche Matt ...

Il primo trailer completo di El Camino - il seguito di Breaking Bad : https://www.youtube.com/watch?v=_N_zBiZ9DWE Sono settimane che Netflix, dopo mesi e mesi di segretezza, dissemina indizi e piccole anticipazioni su El Camino, il film che farà da sequel alla serie culto Breaking Bad. In queste ore finalmente la piattaforma di streaming ha diffuso un trailer più lungo, in cui si vedono finalmente delle immagini inedite e si capisce qualcosa in più su cosa è successo a Jesse Pinkman dopo l’epilogo della ...

Un attore di Breaking Bad spoilera la sua presenza in El Camino : ma il film non doveva essere top secret? : Altro che sgretezza, il film di Breaking Bad sembra non essere più un mistero: un altro attore ha infatti spoilerato la sua presenza ne El Camino. I fan sanno da tempo che il sequel/spinoff della serie si focalizzerà su Jesse Pinkman (la star Aaron Paul), in fuga dopo gli eventi del finale. Dopo Matt Jones, ora un altro protagonista del franchise si è lasciato sfuggire che apparirà nell'atteso film di Breaking Bad. Parlando con ET Canada ...

'El Camino' - debutta su Netflix il film di 'Breaking Bad' dall'11 ottobre : La piattaforma di streaming Netflix continua a regalare splendide notizie ai suoi fan, dopo l'annuncio del live-action delle Winx in queste settimane, arriva il film "El Camino”. Gli appassionati dell'amatissima serie tv "Breaking Bad" ormai stanno aspettando solamente l'11 ottobre, giorno in cui l'attesissimo film "El Camino" sarà finalmente reso disponibile sulla piattaforma Netflix. La serie tv madre 'Breaking Bad' Serie statunitense nata da ...

Il nuovo trailer di El Camino : continua il viaggio di Jesse Pinkman dopo Breaking Bad : Netflix ha pubblicato un nuovo trailer di El Camino, il lungometraggio di Vince Gilligan che segue le orme dell’ormai famoso Breaking Bad. Il film vede come protagonista Jesse Pinkman (Aaron Paul) dopo lo scontro a fuoco che ha posto fine alla vita dell’insegnante trasformato in boss, Walter White (Bryan Cranston). Questo secondo teaser non aggiunge ulteriori dettagli: vediamo Jesse dopo gli eventi del finale della serie Breaking Bad ...

El Camino - il nuovo teaser del film di Breaking Bad : https://www.youtube.com/watch?v=zDSSAmTcvmI Netflix sta centellinando le immagini per quanto riguarda El Camino, il film che farà da sequel alle vicende raccontante nella serie culto Breaking Bad. Dopo molti mesi di segretezza e una criptica clip di anticipazione, nella notte degli Emmy la piattaforma di streaming ha diffuso un nuovo breve teaser, che però mostra finalmente il protagonista Jesse Pinkman: l’attore Aaron Paul, infatti, ...

Breaking Bad : in Arrivo El Camino su Netflix! : Breaking Bad: un lungometraggio in onda su Netflix sta per raccontare ai fan della serie cosa è accaduto dopo l’apprezzatissimo finale di stagione. Ecco di cosa si tratta! Breaking Bad ha appassionato moltissime persone e Netflix non ha assolutamente sottovalutato il successo ottenuto dalla serie. Ed è proprio per questo che sta per arrivare ‘El Camino’, un film tratto proprio dalla serie cult che promette di partire da dove ...

Torna un altro personaggio nel film di Breaking Bad - chi si aggiunge a El Camino? : Mancano solo poche settimane all'arrivo del film di Breaking Bad su Netflix ed emergono nuovi dettagli al riguardo. Il progetto sviluppato da Vince Gilligan, storico creatore della serie TV, vedrà protagonista Jesse Pinkman (con Aaron Paul di nuovo nei suoi panni) in fuga dopo gli eventi del finale. Attraverso la pellicola scopriremo cos'è accaduto al partner di Walter White e perché tutti sono sulle sue tracce. La campagna promozionale di El ...

El Camino : A Breaking Bad Movie - rivelati trailer e data di uscita : Dopo diverse voci di corridoio con annessi leak circolate nelle ultime ore, finalmente Netflix decide di mettere online il trailer di El Camino: A Breaking Bad Movie, il quale uscirà l’11 Ottobre sulla celebre piattaforma di streaming. Di seguito potete visionare il trailer: Nel film vedremo il ritorno di Aaron Paul nei panni di Jesse Pinkman, il quale è in fuga dalla legge e dai nemici che erano ad un passo dall’ucciderlo nel finale ...

Cresce l’attesa per il film di Breaking Bad - Aaron Paul riaccende l’hype dei fan con una foto da El Camino : C'è molta attesa per il film di Breaking Bad, sequel della celebre serie TV andata in onda dal 2008 al 2013 sulla AMC. La storia segue la fuga di Jesse Pinkman dopo gli eventi dell'ultimo episodio. Tutti si chiedono dove sia finito, e neanche vedendo il teaser trailer, il suo vecchio amico Skinny Pete sembra sapere cosa sia successo. Ad acCrescere l'hype dei fan ci ha pensato Aaron Paul, protagonista di El Camino - Il film di Breaking Bad, ...

El Camino : arriva il sequel di Breaking Bad - : Niccolò Sandroni Il film sequel di Breaking Bad è realtà: si chiama El Camino e sarà incentrato su Jesse Pinkman, vedremo anche Walter White? Breaking Bad finalmente ha un sequel, dopo anni di digiuno i fan possono gioire. Da tempo si vociferava e si sperava in un proseguo della storia raccontata da Vince Gillian nelle cinque stagioni di Breaking Bad e continuata, in parte, con lo spin-off Better Call Saul. Alcuni giorni fa l’attore ...

Breaking Bad il film si intitola ‘El Camino’ ed esce a ottobre su Netflix : trailer e anticipazioni : “Non vi aiuterò a far tornare Jesse Pinkman in una gabbia”. Con un breve teaser in cui appare Skinny Pete, Netflix annuncia El Camino: il film di Breaking Bad, l’atteso lungometraggio tratto dalla serie cult, disponibile sulla piattaforma streaming dall’11 ottobre. A sei anni dall’ultimo episodio che ha chiuso la pluripremiata serie tv, Aaron Paul, reduce da un film ‘piccante’ con Emily Ratajkowski, ...

«El Camino» : tutto quello che c’è da sapere sul film di «Breaking Bad» : Dieci anni di Breaking BadDieci anni di Breaking BadDieci anni di Breaking BadDieci anni di Breaking BadDieci anni di Breaking BadDieci anni di Breaking BadDieci anni di Breaking BadDieci anni di Breaking BadDieci anni di Breaking BadDieci anni di Breaking BadDa quando Breaking Bad ha chiuso i battenti non c’è stato un giorno senza che i fan esprimessero il desiderio di rivedere Jesse e Eisenberg di nuovo insieme. Certo, c’è stato ...

El Camino - ecco teaser e dettagli sul film di Breaking Bad : http://www.youtube.com/watch?v=lZKqMVPlDg8 Dopo tante supposizioni, finalmente qualche conferma: sono arrivati infatti i primi dettagli sul tanto atteso film sequel di Breaking Bad, che a quanto pare s’intitolerà El Camino. Con le prime notizie è arrivato anche un brevissimo trailer che rivela numerosi dettagli: da una parte conferma che il protagonista sarà Jesse Pinkman (Aaron Paul), seguito mentre sfugge dalla polizia e dal suo passato ...