Egitto | ondata di arresti dopo le proteste | Al Sisi mette in cella gli avvocati Venerdì

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2019) Repressione in un drammatico “uno-due”. Il governo del Cairo ha prima prodotto una marea di fermi ele prime, spontanee manifestazioni di protesta iniziatescorso nella capitale e in altre città dell’. Ha poi concluso l’opera: al di là delle più elementari norme democratiche il regime guidato da Abdel Fattah al-i manifestanti ha pensato bene di togliere la libertà anche ai legali. Diversi gliposti in stato di fermo, tra loro Mahinour el-Masry, prelevata domenica da uomini in uniforme scesi da un van davanti la sede della Procura generale del Cairo. La giovane professionista è stata infilata in un furgone e di lei si sono perse le tracce. Si sa soltanto che presto, forse già domani, potrebbe comparire davanti al procuratore come detenuta formale, parte di un nuovo caso. La sua colpa? Garantire la difesa ad alcuni degli oltre trecento ...

