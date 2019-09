E’ la mia Vita | stasera su Canale 5 il docu-film che racconta la vita di Al Bano

22enne piange lacrime di cristallo : “La mia Vita è un inferno”. Il vice ministro della Sanità : “Stiamo studiando il suo caso” : Una ragazza di 22 anni piange lacrime solide, di cristallo. Satenik Kazaryan, originaria del villaggio di Spandaryan in Armenia, piange infatti ogni giorno fino a 50 lacrime solide e la sua vita, dice, “è un inferno”. “Ero dal dentista e sembrava che la polvere mi fosse entrata negli occhi – ha raccontato Satenik al Mirror -. Mi ha fatto male. Sono andata dall’oculista e alcuni cristalli mi sono stati tolti dagli ...

E’ la mia Vita : un docufilm racconta la storia di Albano su Canale5 : E' la Mia Vita Dopo 55 Passi nel Sole, Canale 5 torna a puntare su Albano. Questa volta il cantante di Cellino San Marco sarà al centro di un docufilm, che andrà in onda domani in prima serata. Si intitola E’ la Mia Vita – come una delle sue più celebri canzoni – e ripercorrerà le tappe salienti della storia umana e professionale del notissimo interprete. L’appuntamento speciale toccherà diversi aspetti della Vita ...

Loredana Bertè : "mia sorella mia Martini non si è tolta la vita. Renato Zero? Mi ha ferita ma gli voglio molto bene" (video) : prosegui la letturaLoredana Bertè: "Mia sorella Mia Martini non si è tolta la vita. Renato Zero? Mi ha ferita ma gli voglio molto bene" (video) pubblicato su Gossipblog.it 22 settembre 2019 23:15.

Emma annuncia di doversi “fermare per motivi di salute” - Maria De Filippi le scrive : “Ci sei - ci sei stata e so che ci sarai sempre nella mia vita” : Emma Marrone ha annunciato di doversi fermare per un motivi di salute: “Succede. Succede e basta. Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato. Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute. Ve lo dico personalmente per rassicurarvi e per non creare allarmismi inutili“. Queste le parole scritte dalla cantante in un post pubblicato su Instagram. E Maria De Filippi ha ...

Sebastian Vettel F1 - GP Singapore 2019 : “Non è il momento peggiore della mia carriera - speriamo che le novità funzionino” : Dopo la brutta prova a Monza (Italia) è il momento per il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel di voltare pagina. In questo weekend andrà in scena il GP di Singapore, prossimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul circuito cittadino di Marina Bay il teutonico si è imposto in quattro circostanze e si augura certamente di fare meglio di quanto accaduto nel fine settimana italiano. “Nel weekend la gara è il momento clou, e un momento può ...

Alessandro Cattelan : «La mia Vita - cambiata con X Factor» : Ale contro AleAle contro AleAle contro AleAle contro AleAle contro AleAle contro AleAle contro AleAle contro AleAle contro AleNella prima puntata della tredicesima edizione di X Factor, partito giovedì 12 settembre in prima serata su Sky Uno, Alessandro Cattelan si lascia andare a un siparietto curioso: imitare il prototipo del classico concorrente che cerca di partecipare al talent show, quello che dice di vivere di sola musica, di aver sognato ...

Cuore di bambola - storia di LuluRimmel che fa la cantante e ha le ossa fragili : “Odio le etichette. Tutti possono rispecchiarsi nella mia vita” : Un documentario che racconta la storia di una ragazza disabile senza focalizzarsi mai solo sulla sua disabilità motoria. Un lungo lavoro durato la bellezza di 3 anni in cui la vita quotidiana di Veronica Tulli, in arte LuluRimmel, è stata ripresa e scandagliata nei particolari, anche quelli della vita privata con le sue passioni e la sua professione di giovane cantante. Si tratta di Cuore di bambola ed è stato presentato in anteprima al ...

Salute : 6 diabetici su 10 temono ipoglicemia - un sito invita a parlarne : Gli episodi di ipoglicemia, ovvero di eccessiva riduzione della quantità di zucchero nel sangue, hanno un impatto negativo su molti aspetti della vita quotidiana dei pazienti con diabete, in particolare sull’attività lavorativa, sulla vita sociale, sulla pratica sportiva e sulle attività del tempo libero. Tanto che, in Italia, 6 persone con diabete su 10 vivono con la preoccupazione di incorrere in episodi di ipoglicemia. A metterlo in ...

“Lo faccio anche per mia madre”. Cristiano Ronaldo - la decisione inaspettata. La più importante della sua vita : Questa sì che è una bella notizia per la famiglia Ronaldo. Eh sì, perché in casa saranno esposti a breve fiori d’arancio. Il calciatore non ha dubbi: chiederà a Georgina Rodriguez di diventare sua moglie e lei senza dubbio dirà di sì. Sua compagna dal 2016 e madre di Alana Martina, la più piccola dei suoi quattro figli è elettrizzata all’idea. Durante “Good Morning Britain”, programma della tv d’oltremanica, il fuoriclasse bianconero ha aperto ...

Priyanka Chopra a Joe Jonas : «Sei la luce della mia vita» : Priyanka Chopra e Nick Jonas in SvizzeraPriyanka Chopra e Nick Jonas in SvizzeraPriyanka Chopra e Nick Jonas in SvizzeraPriyanka Chopra e Nick Jonas in SvizzeraPriyanka Chopra e Nick Jonas in SvizzeraPriyanka Chopra e Nick Jonas in SvizzeraPriyanka Chopra e Nick Jonas in SvizzeraPriyanka Chopra e Nick Jonas in SvizzeraPriyanka Chopra e Nick Jonas in SvizzeraPriyanka Chopra e Nick Jonas in SvizzeraPriyanka Chopra e Nick Jonas in SvizzeraUn video ...

Diabete e glicemia alta : tanti “falsi miti” sulla frutta - l’elenco di quella consentita e quella da evitare : Quando si parla di frutta e Diabete spesso ci si imbatte in opinioni contrastanti su quali frutti mangiare: troppo spesso si sente ripetere che il consumo di frutta sia da sconsigliare a chi soffre di Diabete. Diabete, frutta e glicemia Secondo un approfondimento pubblicato dalla Fondazione Veronesi, a firma di Francesca Morelli, il segreto per conciliare il consumo di frutta e il Diabete è selezionare quei prodotti che contengono meno zuccheri ...

Luca Barbarossa a Blogo : "Le telecamere spieranno Radio2 Social Club... Non potrei immaginare la mia Vita senza questo programma" : A partire da lunedì 16 settembre 2019, dalle ore 8:45, andrà in onda su Rai 2, la versione televisiva di Radio2 Social Club, il programma radiofonico di Radio2 condotto da Luca Barbarossa con la partecipazione di Andrea Perroni.Radio2 Social Club, live show in onda dal 2010, quindi, quest’anno si sdoppia: dal lunedì al venerdì, andrà in onda su Radio2 alle ore 10:35 (la domenica, alla stessa ora, è previsto il meglio delle puntate della ...

Rocco Siffredi racconta il grande trauma della sua vita : “Così ho visto mio fratello morto. mia madre mi mordeva le braccia” : Rocco Siffredi e Pierluigi Diaco si sono incontrati dopo aver partecipato alla stessa edizione de L’Isola dei Famosi. Un’occasione, quella del reality di Canale5, nella quale i due mostrarono non certo un grande affiatamento, anzi: il “momento della pace” è arrivato durante la prima puntata di Io e Te di Notte, lo show condotto da Diaco che si è spostato in seconda serata. Il pornoattore ha raccontato tanti episodi della ...