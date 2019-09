Droga a Roma, Primavalle come Scampia

"Avengono usati sempre più minori per lo spaccio di".Così il procuratore Prestipino,dopo l'operazione che ha portato a 33 custodie cautelari e che coinvolge anche due minorenni a, periferia a nord di. Nel quartiere della capitale si replicava un sistema di spaccio simile a quello di: turni e stipendi per gli spacciatori, tariffe per turni notturni, vedette e anche una pusher 13enne, figlia di una degli arrestati. Laveniva confezionata in dosi riconoscibili con un nastrino colorato.(Di martedì 24 settembre 2019)