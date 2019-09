Dopo Tim anche Vodafone introduce il costo di ricarica

F1 - GP Singapore 2019 : la Ferrari torna a fare doppietta Dopo oltre due anni! Gli ultimi precedenti : La lunga astinenza si è finalmente interrotta, la Ferrari torna a conquistare una doppietta nel Mondiale F1 a due anni di distanza dall’ultima volta. Sebastian Vettel ha vinto il GP di Singapore precedendo Charles Leclerc, un micidiale uno-due ottenuto dalle Rosse sul circuito cittadino di Marina Bay che sulla carta doveva essere sfavorevole alle monoposto di Maranello ma le novità tecniche portate dal Cavallino Rampante in terra asiatica ...

LIVE Laver Cup 2019 in DIRETTA : Nadal/Tsitsipas-Kygrios/Sock 0-0 - Dopo la vittoria dello spagnolo - ecco l’ultimo match di giornata! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.41 In stagione, fatta come sempre da tante pazzie, come quella di lasciare il campo a Roma, ha vinto i trofei di Acapulco e Washington. 21.38 L’australiano ha perso contro Roger Federer 6-7 7-5 10-8 in un match ad alto contenuto spettacolare: si rifarà contro il grande rivale? 21.36 Dall’altra parte, John McEnroe si affiderà ancora a coloro che hanno convinto di più in ...

Equitazione - Eventing Nations Cup Waregem 2019 : Italia settima Dopo il cross country - la Svezia è seconda : Conclusa la terza giornata di gare a Waregem, in Belgio, sede della sesta tappa della Eventing Nations Cup di Equitazione, rassegna che a fine stagione consegnerà alla squadra meglio piazzata non ancora qualificata un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Ricordiamo che l’Italia ha conquistato la carta olimpica agli Europei. Nella giornata dedicata al cross country, su un percorso poco selettivo, l’Italia recupera una sola posizione e ...

Non convince la batteria Huawei P20 Lite Dopo l’ultima patch estiva - ma prospettive interessanti : Stiamo vivendo un periodo ricco di novità per quanto riguarda uno smartphone diventato assai popolare in Italia, vale a dire il cosiddetto Huawei P20 Lite. Il device qualche settimana fa ha ricevuto una nuova patch, come vi abbiamo riportato praticamente in tempo reale sulle nostre pagine, ma ora tocca analizzare anche gli effetti del firmware che in teoria avrebbe dovuto assicurare una maggiore stabilità al dispositivo. Proviamo in sostanza ad ...

LIVE Italia-Sudafrica 4-4 baseball - Preolimpico 2019 in DIRETTA : si riparte Dopo l’interruzione - ultimi quattro inning decisivi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:50 Si riparte dal punteggio di 4-4 e, in particolare, dalle primissime fasi del sesto inning, con Alessandro Vaglio nel box di battuta contro il pitcher Dylan Unsworth. La situazione è di 1 out (Mineo) 20/9 10:45 Un buongiorno a tutti i lettori, e di nuovo benvenuti per seguire la parte finale di Italia-Sudafrica, interrotta trentasei ore fa per pioggia battente a Parma. Grazie per aver ...

Equitazione - Eventing Nations Cup Waregem 2019 : Italia ultima Dopo la prima giornata di dressage : Si è appena conclusa la prima giornata di gare a Waregem, in Belgio, sede della sesta tappa della Eventing Nations Cup di Equitazione, rassegna che a fine stagione consegnerà alla squadra meglio piazzata non ancora qualificata un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Ricordiamo che l’Italia ha conquistato la carta olimpica agli Europei. Nella prima delle due giornate dedicate al dressage, l’Italia è all’ottavo ed ultimo posto, ...

Vespa - commissione pari opportunità Odg : “Aperto procedimento disciplinare Dopo l’intervista alla vittima di femminicidio” : Bruno Vespa sarà “sottoposto al rituale procedimento disciplinare” per l’intervista, giudicata “inaccettabile”, fatta a una donna, Lucia Panigalli, vittima di tentato femminicidio andata in onda nell’ultima puntata di Porta a Porta il 17 settembre scorso. Ad annunciarlo la commissione pari opportunità dell’Ordine nazionale dei giornalisti che sottolinea come la denuncia sia partita da una privata ...

Atletico Madrid-Juventus : 2-2 show : i bianconeri buttano via la vittoria negli ultimi 20 minuti Dopo una prestazione superlativa : È più cholista del Cholo la Juve di Sarri, che con difesa solida e contropiede sfiora la vittoria al Wanda Metropolitano all’esordio in Champions . Di sarrista c’è ancora molto poco nella Juventus, giusto Higuain tornato ai livelli di generosità e importanza di Napoli, e alcune fasi di possesso, il resto è pragmatismo allegriano. Importantissimo per i bianconeri ancora una volta uno che era in lista di sbarco fino alle ultime ore di ...

MotoGp – Vinales sorride in vista di Aragon : “Dopo il podio di Misano mi sento extra ottimista” : Maverick Vinales pronto a far bene ad Aragon: le sensazioni dello spagnolo alla vigilia del suo Gp di casa La MotoGp non si ferma: dopo il Gp di San Marino i piloti si spostano ad Aragon per una nuova gara appassionante, davanti al pubblico spagnolo. Se Valentino Rossi ha gareggiato davanti al suo pubblico a Misano, adesso tocca al suo compagno di squadra approfittare del grande tifo spagnolo per far bene in pista. Maverick Vinales, reduce ...

Vela – GC32 Riva Cup : Alinghi comanda con quattro punti di vantaggio su Oman Air Dopo la penultima giornata : Duello serrato tra Alinghi e Oman Air, che si sfideranno dOmani per la vittoria della GC32 Riva Cup Alinghi di Ernesto Bertarelli è entrato nella penultima giornata della GC32 Riva Cup con quattro punti di vantaggio su Oman Air e dopo sei prove, corse su due percorsi differenti e con condizioni di vento diverse, ha concluso con… quattro punti di margine sul team Omanita. Con le ulteriori cinque prove in programma per dOmani, l’ultimo ...

Fiorentina-Juventus - Ribery e Montella al settimo cielo Dopo il pareggio : Grande prestazione della Fiorentina nella gara di campionato contro la Juventus, la squadra di Vincenzo Montella muove la classifica ma soprattutto cresce la fiducia dopo le prime due sconfitte. “Sono contento, sono quasi tre mesi che non giocavo una partita cosi’, sono arrivato a Firenze da tre settimane, sono felice di allenarmi con continuita’, ho giocato bene credo. Abbiamo fatto una bella partita”. Sono le ...

Mutui - ecco come fare la surroga Dopo l’ultima mossa di Draghi : Le nuove politiche della Bce sono fanno sorridere i mutuatari. Perché aprono spazio per una nuova (e terza) ondata di surroghe. Così migliorare il proprio mutuo (anche per chi lo ha già fatto negli ultimi anni) è diventato ancora possibile

Golf - Solheim Cup 2019 : ottima Europa Dopo la prima giornata - avanti 4.5-3.5 sugli Stati Uniti : Si sono disputati quest’oggi i primi fourball e foursome della Solheim Cup 2019, la competizione che, al femminile, è omologa della Ryder Cup con la sfida tra Europa e Stati Uniti. Molto bene la formazione del Vecchio Continente, capace di guidare per 4.5-3.5 dopo la prima giornata, un fatto che sembrava difficile da pronosticare. Nella mattina, i foursome hanno regalato delle notevoli sorprese: le quattro coppie europee, mai come ...

VIDEO Spagna-Australia 95-88 - Highlights Semifinale Mondiali basket 2019 : sfida pazzesca conclusa Dopo 2 overtime : Grande spettacolo nella prima delle due semifinali dei Mondiali di basket: in Cina la Spagna supera l’Australia dopo due tempi supplementari con il punteggio di 95-88 in una sfida con tanti colpi di scena ed in bilico per tutta la durata dell’incontro. Di seguito le immagini salienti della partita. Highlights Spagna-Australia 95-88 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra ...