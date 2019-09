Charles Leclerc È lei la nuova fidanzata del ferrarista Charles Leclerc | mora da

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 24 settembre 2019) Chefosse un ragazzo dal grandissimo talento lo si era intuito prestissimo, dai primi risultati. Un anno importante quello che volte al termine per luj. I primi mesi sotto le insegne del Cavallino gli hanno fruttato 4 pole position, 7 podi e due vittorie: Il 1° settembre in Belgio diventando il più giovane pilota Ferrari di sempre a vincere un Gran Premio. La settimana successiva a Monza, riportando la vittoria della Ferrari al GP d’Italia dopo 9 anni. Un amore grande quello per il cavallino.Grande al punto che sembrava che pensasse solo alla Formula 1: ma, che ha dato il benservito alla storicanapoletana Giada Gianni, avrebbe già unafiamma. Come rivela il settimanale Oggi, la fortunata sarebbe Charlotte Tiné, rampolla del direttore generale della Société des Bains de Mer, che nel principato di Monaco gestisce il settore dell’intrattenimento. ...

Barbara21822003 : RT @caterinabalivo: È stato emozionante vedere ieri sera sul palco del Teatro alla Scala la divina Sophia Loren accompagnata dal maestro Va… - Magia641 : @LandoSara Un pomeriggio giocavamo a rincorrerci...per caso mi afferrò per i pantaloni ....che si ruppero lasciando… - lorenzog31 : RT @caterinabalivo: È stato emozionante vedere ieri sera sul palco del Teatro alla Scala la divina Sophia Loren accompagnata dal maestro Va… -