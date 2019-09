Dior | la sfilata della collezione Primavera Estate 2020 in 5 punti

Fonte : vanityfair

(Di martedì 24 settembre 2019), i look, i look, i look, i look, i look, i look, i look, i look, i look, i look, i look, i look, i look, i look, i look, i look, i look, i look...

vogue_italia : Dopo Milano, Monica Bellucci vola a Parigi per la sfilata di Dior. Sempre con gli occhiali, sempre con il nuovo tag… - vogue_italia : Dedicata a Catherine, la sorella minore di Monsieur @Dior, la sfilata della Maison s'ispira ai giardini, ma non in… - paolacars : Parigi, Jennifer Lawrence e Monica Bellucci in total black alla sfilata di Dior -