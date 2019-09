Di Maio su migranti | “soluzione politica | no all’uso della forza”

Migranti - Di Maio : bloccare partenze e accelerare rimpatri : Migranti, Di Maio: bloccare partenze e accelerare rimpatri. "Faccio i complimenti al ministro dell'Interno Lamorgese oggi e' una giornata importante"

Migranti : Di Maio - ‘complimenti a Lamorgese ma attenzione a facili entusiasmi’ : Roma, 23 set. (AdnKronos) – “Credo che il fatto nuovo è che sul tema dei Migranti stiamo ricevendo delle grandi aperture dagli altri Paesi europei, sul fatto che quando arrivano in Italia sbarcano in Europa e non in Italia soltanto e questo principio lo si sta cominciando ad affermare. Ho visto che la ministra Lamorgese ha parlato di passi concreti, le faccio i complimenti, ma dico a tutti: attenzione ai facili entusiasmi, ...

Migranti - Di Maio : “Complimenti a Lamorgese per l’accordo ma la soluzione restano i rimpatri” : “Faccio i complimenti a Lamorgese per l’accordo e la dichiarazione d’intenti sui Migranti. Fatemi dire però che la redistribuzione dei Migranti non è la soluzione al fenomeno migratorio”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a New York. “La risposta è il blocco delle partenze – per questo dobbiamo stabilizzare la Libia e su questo ci sarà un importante incontro co-presideduto da Francia e Italia qui ...

Migranti - Di Maio : stiamo lavorando a redistribuzione automatica : “Nei prossimi giorni incontrerò anche i ministri degli Esteri di vari Paesi e parteciperò a diversi incontri dedicati a tematiche fondamentali: dalla Libia alla Siria, dal Corno d’Africa al Sahel; ma anche la riforma dell’Onu e il processo di integrazione dell’Unione europea verso i Balcani. L’Italia deve impegnarsi al massimo per fare cessare la guerra in Libia: una guerra in cui siamo stati ...

Migranti - Di Maio : “Stabilizzare la Libia è una nostra priorità - ma no a interventi militari” : Il ministro degli Esteri Di Maio da Assisi ha annunciato che a giorni ci saranno novità importanti sui rimpatri: "Dobbiamo evitare che il susseguirsi di notizie di un possibile accordo sulla redistribuzione in Ue permetta ai trafficanti di uomini di convincere tanti disperati a salpare dalla Libia".Continua a leggere

Migranti : Salvini - ‘Di Maio chiacchiera e sbarchi aumentano’ : Roma, 20 set. (AdnKronos) – “Mentre Di Maio chiacchiera gli sbarchi di clandestini proseguono senza sosta, in aumento del 30% rispetto all’anno scorso. Sindaci e governatori della Lega sono pronti a dire no ad ogni nuovo arrivo”. Lo afferma Matteo Salvini. L'articolo Migranti: Salvini, ‘Di Maio chiacchiera e sbarchi aumentano’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Migranti : Di Maio - redistribuzione Ue non basta - a breve novità su rimpatri : Roma, 20 set. (AdnKronos) – “E’ vero che stiamo lavorando con l’Europa per un accordo sulla redistribuzione dei Migranti, però non dobbiamo farci prendere da facili entusiasmi” perché “quando si enfatizza troppo il concetto della redistribuzione potrebbe mettersi in moto un meccanismo per cui i cosiddetti trafficanti di uomini convincono tanti disperati a partire dalle coste nordafricane e arrivare sulle ...

Ungheria contro l’Italia : “Pericoloso far sbarcare i migranti”. Di Maio : “Facile fare i sovranisti con le frontiere degli altri” : Tensioni tra Ungheria e Italia sulla gestione dei migranti. Il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto ha dichiarato alla televisione Mtv1 che ritiene “deplorevole e pericolosa” la decisione presa dal governo Conte 2 lo scorso weekend di far attraccare in Italia la nave della ong Ocean Viking. A lui ha replicato poco dopo il nuovo titolare della Farnesina Luigi Di Maio: “E’ facile fare i sovranisti con le ...

Migranti - l'Ungheria attacca l'Italia : "Pericoloso aver aperto i porti alla nave umanitaria". Di Maio : "Sovranisti con i confini altrui" : Il ministro per gli Affari europei Amendola propone incentivi per i Paesi che partecipano alla redistribuzione

OCEAN VIKING A LAMPEDUSA/ 24 migranti in Italia - Di Maio : "Scelto quel porto perché…" : OCEAN VIKING a LAMPEDUSA: 24 migranti rimangono in Italia. Di Maio puntualizza sulla scelta del porto sull'isola Sicilia: le sue parole

Ocean Viking - Luigi Di Maio : "Anche col precedente governo l'obiettivo era la redistribuzione dei migranti" : "Il porto sicuro è stato assegnato a Ocean Viking solo perché l'Unione europea aderisce alla nostra richiesta di prendere gran parte dei migranti". Luigi Di Maio, a margine del suo intervento alla Scuola Open di Rousseau, interviene sul caso della nave ong che è stata autorizzata a sbarcare a Lamped

Ocean Viking - l'Italia assegna il porto di Lampedusa. A bordo 82 migranti. Ira Salvini. Di Maio : Ue aderisce a redistribuzione : Migranti, l'Italia offre il porto sicuro alla Ocean Viking: a bordo della nave ci sono 82 persone soccorse in mare. l'Italia - a quanto si apprende - ha assegnato il 'place of...

Migranti - Di Maio : “Ocean Viking? Nessuna discontinuità. Obiettivo è sempre stato ridistribuzione” : “Credo ci sia un grande equivoco sull’assegnazione del porto sicuro alla Ocean Viking: noi l’abbiamo assegnato solo perché l’Europa ha aderito alla nostra richiesta di prendere gran parte dei Migranti”. Così il capo politico M5S e ministro degli Esteri Luigi Di Maio a ‘Open Comuni’ a Roma. “Anche col precedente governo l’Obiettivo era che chi arrivava in Italia venisse ridistribuito con gli altri governi ...

Ocean Viking - Di Maio : “Porto sicuro assegnato perché ci sarà ridistribuzione dei migranti in Ue” : Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha spiegato così la scelta dell'Italia di assegnare un porto sicuro alla nave Ocean Viking, che sbarcherà a Lampedusa gli 82 naufraghi: "È stato assegnato il porto a Ocean Viking solo perché l'Ue aderisce a nostra richiesta di prendere gran parte dei migranti".Continua a leggere