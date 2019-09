Del Bosque non ha dubbi | “Neymar fenomeno | ma fa molte cazzate! Fra Messi e Cristiano

Fonte : sportfair

(Di martedì 24 settembre 2019) Vicente delespone il suo parere sui migliori giocatori al mondo: Neymar migliore di Mbappè, ma deve migliorare sul piano caratteriale;più forte diRonaldo Intervistato ai microfoni di Cadena SER, Vicente delha espresso il suo parere su alcuni dei migliori giocatori al mondo. L’ex CT della Spagna ha elogiato Neymar, carattere a parte, sbilanciandosi poi sulla decenelle questione fra chi sia il migliore al mondo fraRonaldo: “Neymar o Mbappé? Scelgo Neymar, in questo momento mi piace di più. Facazzate e non è un esempio di nulla, ma come giocatore è fantastico.Ronaldo? A mio avviso Lionel è il migliore di sempre ma questo senza sminuire il valore di Ronaldo che l’anno scorso alcuni davano per finito, che il suo addio (al Real ndr) non avrebbe cambiato nulla.non conoscono ...

CalcioWeb : Del Bosque: '#Neymar non è un esempio', poi il confronto #Messi-#CristianoRonaldo - gemofyuta : @huangtrbl de frutos del bosque sjsjsk - ItaSportPress : Del Bosque: 'Non parlo del Real Madrid, poi in un momento così...' - -