Fonte : gamerbrain

(Di martedì 24 settembre 2019) Behaviour Interactive è felice di annunciare cheby™ è oraper™ e suleShop. La nuovissima edizione del classico gioco horror multiplayer contiene una tonnellata di contenuti, tra cui 9 assassini, 10 sopravvissuti e 3 cosmetic pack. Sono ora disponibili per l’acquisto anche altri capitoli, incluso il nuovissimo DLC dedicato a Stranger Things. Inby, i giocatori saranno catapultati in una caccia all’ultimo sangue tra un brutale killer e fino a quattro sopravvissuti e supotranno giocare quando e dove vogliono! Prova due stili di gioco: i sopravvissuti giocano in terza persona e hanno il vantaggio di una migliore consapevolezza situazionale. Il Killer gioca in prima persona ed è più concentrato sulla sua preda. I giocatori che acquistanobysu ...

