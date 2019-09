DAZN Serie B 5a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti

Serie A 2019/2020 - 5a giornata : le partite in diretta su Sky e DAZN : A partire da oggi, martedì 24 settembre, a giovedì 26 settembre torna in campo la Serie A di calcio. Le partite saranno trasmesse in diretta tv da Sky (7) e Dazn (3), con la possibilità di usufruire anche del nuovo Dazn1 su Sky (canale 209). Di seguito tutti i dettagli della programmazione della quinta giornata di campionato.MARTEDÌ 24 SETTEMBREprosegui la letturaSerie A 2019/2020, 5a giornata: le partite in diretta su Sky e Dazn pubblicato ...

Serie A - la Fiorentina ospita la Sampdoria : diretta su DAZN : Il calendario della 5a giornata di Serie A propone una sfida tra due delle formazioni che finora hanno raccolto meno di quanto si sarebbero aspettate: Fiorentina e Sampdoria. I viola sembravano a un passo dall’ottenere la prima vittoria contro l’Atalanta, risultato che manca ormai dallo scorso febbraio, ma proprio nel finale sono stati raggiunti dai […] L'articolo Serie A, la Fiorentina ospita la Sampdoria: diretta su DAZN è ...

Serie A - calendario 6^ giornata in tv : Napoli-Brescia su DAZN - Milan-Fiorentina su Sky : Dopo il turno infrasettimanale di Serie A, si tornerà in campo nel weekend per la 6ª giornata di campionato. La prima tra le big a giocare sarà la Juventus, che a distanza di pochi giorni avrà l’impegno di Champions League contro il Bayer Leverkusen. I bianconeri affronteranno la Spal all’Allianz Stadium sabato 28 settembre alle ore 15:00. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Sky. Nelle ultime due stagioni ha sempre vinto la Vecchia ...

Serie B - Trapani-Salernitana chiude la 4a giornata : live su DAZN : Si chiude questa sera il programma della quarta giornata con una sfida che mette di fronte due formazioni dagli obiettivi differenti, ma entrambe desiderose di punti: Trapani e Salernitana. I siciliani, pur con l’esperienza da neopromossa, non possono certamente essere soddisfatti di questo inizio di campionato in cui hanno rimediato tre sconfitte in altrettante gare […] L'articolo Serie B, Trapani-Salernitana chiude la 4a giornata: ...

Serie A calcio oggi - calendario e orari (21 settembre) : programmazione tv e streaming su DAZN e Sky : oggi (sabato 21 settembre) si giocheranno tre partite valide per la quarta giornata della Serie A di calcio. Si comincerà alle ore 15.00 con Udinese-Brescia. Alla Dacia Arena si gioca uno scontro diretto per la parte bassa della classifica, visto che entrambe le squadre hanno tre punti e proveranno a vincere per recuperare posizioni. Alle 18.00 la Juventus ospiterà il Verona. I bianconeri, dopo il pareggio per 0-0 con la Fiorentina e quello per ...

