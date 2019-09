Dacia leader in Italia per il GPL

Fonte : motorinolimits

(Di martedì 24 settembre 2019)prosegue la sua ascesa sul mercato, registrando nei primi 8 mesi dell’anno risultati record. In totale a fine agosto il brand ottiene una quota del 4,7% sul mercato autovetture posizionandosi al 7° posto e guadagnando, così, ben 4 posizioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In termini di volumi,registra 62.000 … L'articoloinper il GPL MotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

