Da ottobre aumentano le bollette di luce e gas

(Di martedì 24 settembre 2019) A partire dal primosaliranno ledellae del gas del mercato tutelato. Secondo quanto ha stabilito l’Arera, l’elettricità subirà un rincaro del 2,6% e il metano del 3,9%. A pesare sono l’andamento stagionale e lo scenario internazionale, con la riduzione della produzione di gas olandese e le restrizioni all’accesso ad alcuni gasdotti, ma anche le fiammate del petrolio legate agli attacchi alle piattaforme petrolifere. Nel 2019, in ogni caso, la spesa delle famiglie risulterà sostanzialmente invariata sul 2018 (+1%).Per quanto riguarda una misurazione degli effetti sulle famiglie (al lordo delle tasse), spiega la nota della ‘vecchia’ Autorità per l’energia, per l’elettricità la spesa per la famiglia-tipo, nell’anno compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 ...

