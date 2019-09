Curon | i primi dettagli e il teaser della serie originale italiana di Netflix

Fonte : dituttounpop

(Di martedì 24 settembre 2019), Ezio Abbate, Ivano Fachin, Giovanni Galassi e Tommaso Matano raccontano laal Fest Presenti a un panel organizzato durante il FeST, un festival dedicato alletv che si è tenuto a Milano dal 20 al 22 settembre, gli autori dihanno prensentato la. Per chi se la fosse persa,è unatvdiche sta per entrare in produzione e verrà rilasciata prossimamente dalla piattaforma streaming. Nel panel erano presenti gli autoriEzio Abbate, che nellacopre il ruolo di head writer, poi Ivano Fachin, Giovanni Galassi e Tommaso Matano, tutti autori. Il gruppo di autori ha anticipato quella che sarà la, e hanno parlato di come è nata l’idea., la trama Partendo dalo fondamentale, la trama, Ezio Abbate ha spiegato che il titolo, viene dal nome di un ...