Cristina Donadio | età | altezza | peso | marito e figlio

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 24 settembre 2019)è un’attrice italiana di cinema e tv ma anche di teatro, che ha rappresentato i suoi inizi, nota al grande pubblico per aver vestito i panni di Scianel in ‘Gomorra’. Dopo aver concluso gli studi, infatti,si dedica alla carriera e quando Giuseppe Gleijeses, attore e regista, la porta con sé a un’opera teatrale ed è in quel momento che scatta qualcosa dentro di lei e capisce di voler diventare un’attrice professionista. Fa così da gavetta a Nino Taranto ed è sempre più convinta che il teatro è il posto che più le appartiene. L’abbiamo vista, per esempio, mentre a teatro l’abbiamo vista ad esempio in ‘Piccola suite in blu minore’, ‘Cunto de augas’, ‘Il dolore della guerra’ e ‘Opera di periferia’. Il suo debutto al cinema arriva con il film ‘Il regno di Napoli’, nel 1978, a cui seguono numerosi film. Tra gli altri ricordiamo ‘I vesuviani’, ‘La festa perduta’, ‘La ...

CamporaSimone : Visto l’impegno di Cristina Donadio ad #AmiciCelebrities, Nathaly Caldonazzo è la nuova Scianel di Gomorra… - RCalliva : RT @cristi_dona: Amici Celebrities, Cristina Donadio canta Sweet dreams: l’esibizione dell’attrice è da sogno | video Witty tv https://t.co… - cristi_dona : Amici Celebrities, Cristina Donadio canta Sweet dreams: l’esibizione dell’attrice è da sogno | video Witty tv… -