Così Renzi ha monopolizzato il dibattito social

Matteo Renzi - la mossa con Riccardo Nencini e Psi : Così nascono i nuovi gruppi al Senato : I tentacoli di Matteo Renzi arrivano anche al Senato, dove grazie a un escamotage riesce a dar vita al gruppo di Italia Vita, che è stato costituito grazie al via libero del Partito socialista di Riccardo Nencini. Il neo-gruppo, dunque, si chiamerà "Partito Socialista-Italia Viva", lo hanno annuncia

La7 - Travaglio : “Renzi? Il suo partito è un modo per far parlare di sè - Così qualcuno se lo fila. Salvini? È pericoloso perché inabile al lavoro” : “La scissione dei renziani dal Pd e il partito Italia Viva? Girando l’Italia non mi è mai successo che nessuno mi chiedesse: ‘Per favore, mi dica quand’è che Renzi fa un nuovo partito’. Credo che sia un progetto per cercare di far parlare di sé“. così, a Dimartedì (La7), il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commenta la nuova iniziativa politica di Matteo Renzi. E aggiunge: “Dopo aver ...

Italia viva - Così è nato il nome del nuovo partito di Renzi : un misto tra De Gregori - Veltroni e rottamazione : Il nome della nuova formazione era stato usato dall’ex premier già alla Leopolda del 2012. E prima era stato lo slogan di Veltroni. La polemica di Mario Capanna: «Renzi ha copiato il mio libro, gli faccio causa per plagio»

Renzi - Lorenzo Guerini : «Ho provato a convincerlo : Così rafforza i sovranisti» : Ministro Guerini, Renzi se n'è andato. «Sono molto dispiaciuto e molto amareggiato. Ogni volta che una comunità politica subisce una scissione, è una comunità...

Francesca Donato a DiMartedì : "Così Matteo Renzi ha fregato Luigi Di Maio. Occhio - non è irrilevante" : "La mossa di Matteo Renzi è dovuta al fatto che nessuno dei suoi uomini è in posti chiave di governo come avrebbe voluto". Francesca Donato, eurodeputata della Lega, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, commenta la scissione nel Pd e avverte: "Ora Luigi Di Maio, che voleva fare il governo

Agorà - De Masi sulla mossa di Renzi : "Così Pd e M5s si uniranno e Di Maio capirà di essere di sinistra" : "La scissione di Renzi potrebbe accelerare l'unione tra PD e M5s, Di Maio imparerà che esistono la destra e la sinistra e che lui è di sinistra". Il sociologo Domenico De Masi liquida così - in diretta ad Agorà su Rai3 - la questione dell'addio di Matteo Renzi al Pd, andando controcorrente rispetto

Matteo Renzi - Carlo Calenda rivela : "Avevo avvertito Gentiloni e Zingaretti che sarebbe finita Così" : L'addio di Matteo Renzi al Pd viene accolto da Carlo Calenda "con confusione". "Ha fatto una scelta diversa dalla mia - ha spiegato a I Lunatici su Rai Radiodue l'ex ministro, uscito anche lui dai democratici -, ha detto che era d'accordo all'alleanza tra Pd e Cinque Stelle, anzi ha spinto il Partit

Conte spariglia al centro - Così il “partito del Pil” perde fascino. Le mosse di Renzi e Calenda : Giuseppe Conte non rappresenta in prospettiva un problema solo per il capo politico del M5s, di cui si pone quasi naturalmente e per la forza dei fatti alla guida, ma anche per il Pd e soprattutto per chi dentro il Pd immaginava un nuovo Contenitore più centrista. Ossia Carlo Calenda e lo stesso Matteo Renzi

Governo - Renzi : “Aiuti chi produce o non avrà i nostri voti. I ministri? Conte faccia scelte di qualità. Così potrà durare fino al 2023” : Matteo Renzi strizza l’occhio agli industriali e avverte il nascente Governo Pd-M5s: “Aiuti chi produce o non avrà i nostri voti”. Anche se, spiega in un’intervista a Il Sole 24 Ore, qualora il premier incaricato scegliesse una lista di ministri di qualità, allora l’esecutivo potrà durare fino al termine della legislatura. Una ricetta, quella dei “ministri di livello”, che prima dell’ex premier ...

"Così Renzi farà cadere il governo". La profezia di Calenda : "Renzi formerà i suoi gruppi parlamentari a ottobre: lo sanno tutti". Lo ha detto Carlo Calenda, parlando dal palco di 'Festa Pesaro', tradizionale appuntamento del Pd cittadino. Riferendosi alla possibile alleanza di governo in cantiere in queste ore si è chiesto: "Davvero pensiamo che questa maggioranza possa reggere?". L'europarlamentare dem, che due giorni fa si è dimesso dalla direzione del partito, si è detto convinto ...

"Così Renzi farà cadere il governo". La versione di Calenda : "Renzi formerà i suoi gruppi parlamentari a ottobre: lo sanno tutti". Lo ha detto Carlo Calenda, parlando dal palco di 'Festa Pesaro', tradizionale appuntamento del Pd cittadino. Riferendosi alla possibile alleanza di governo in cantiere in queste ore si è chiesto: "Davvero pensiamo che questa maggioranza possa reggere?". L'europarlamentare dem, che due giorni fa si è dimesso dalla direzione del partito, si è detto convinto ...

Nicola Zingaretti - i renziani minacciano : "Se andiamo avanti Così - potremmo rimanere fuori" : "Di Maio al Viminale, allora meglio tornare al voto". I renziani cambiano idea sull'accordo con i Cinque Stelle. Il primo a dire "no" dal Pd è Francesco Bonifazi. A fargli eco un altro parlamentare molto vicino a Renzi, che ha detto: "Per noi questo sarà un governo amico, ma potremmo rimanerne fuori

Giuseppe Conte pronto a tornare al governo come premier : Così può rovinare il piano di Renzi : Durante il G7 a Biarritz la vera star è Giuseppe Conte. Non tanto per la sua spiccata personalità o per il suo ammirevole operato, quanto più per essere al centro di una crisi di governo talmente strana da incuriosire tutti. E così il premier uscente deve replicare alle domande di Angela Merkel, Emm

Matteo Salvini - Renzi e Di Maio - la vera partita è il 2022 : Così Pd e M5s vogliono fregare il centrodestra : La partita, il vero obiettivo, non è il governo in autunno, ma una maggioranza se possibile schiacciante nel 2022. Matteo Salvini e Luigi Di Maio, il Pd e Matteo Renzi, ma pure Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni guardano un po' più in là, a un futuro solo apparentemente lontano: tra due anni e mezzo