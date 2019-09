‘Cori razzisti negli stadi? Tutta una montatura politica’ La Lega attacca Sala

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 24 settembre 2019) ‘Perchènon ha detto nulla dopo i coridi Inter-Napoli, l’anno scorso? Questa vicenda e' stata ingigantita e strumentalizzata da una parte politica'. Non ha dubbi Stefano Bolognini, uomoto stretto a Matteo Salvini e assessore alle Politiche Sociali, Abitative e Disabilità della Regione Lombardia. 'I cori durante Atalanta-Fiorentina alloo Tardini di Parma sono stati sentiti da tre persone. Ma la sinistra oggi ha bisogno di qualsiasi arma per contrastare la forza del messaggio di Salvini ecerca di guadagnare punti nel suo partito'. 'Non e' un caso - argomenta sicuro Bolognini - che nessuna sanzione, almeno per ora, sia stata data per questi presunti 'buu'nei confronti del giocatore della Fiorentina Dalbert'. Così ha deciso il Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea. La questione, però, non finisce qui perchè il Giudice Sportivo ha disposto comunque ...

pisto_gol : In Atalanta-Fiorentina ho ammirato il perfetto arbitraggio di Orsato, che ha sospeso la partita per cori razzisti v… - marcoconterio : La vergogna dei fischi del pubblico dell'Atalanta all'annuncio che condanna i cori razzisti contro Dalbert. Qui sia… - DarioNardella : #AtalantaFiorentina grande rammarico non solo per il pareggio in rimonta dopo due bei gol di Chiesa e Ribéry, ma an… -