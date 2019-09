Contro il cancro al polmone ' parole su misura'

Cancro al seno - come eseguire una corretta autopalpazione per Controllare la presenza di noduli : Spesso ci si chiede come capire, da sé (anche se è sempre consigliata una visita da uno specialista in materia), se sono presenti dei noduli al seno e, quindi, scoprire di avere un tumore (benigno o maligno). Una delle forme più utili è l’autopalpazione, che è un vero e proprio “strumento” per notare dei cambiamenti tattili sotto il tessuto mammario, oppure anche alla vista, tramite ispessimenti, perdite di sangue, contorni dei ...

L’appello dell’Istituto Pasteur Italia : adottate un ricercatore per sviluppare nuovi approcci terapeutici Contro le malattie infettive e il cancro : Studiare i meccanismi molecolari che governano l’integrità delle nostre cellule, e studiare le interazioni tra batteri, virus, parassiti e il nostro organismo, perché le alterazioni di questi processi sono la causa di malattie infettive, patologie infiammatorie croniche, neurodegenerative e l’insorgenza di tumori. È questo il lavoro incessante dei ricercatori dell’Istituto Pasteur Italia: unica sede Italiana del network dei 32 Istituti Pasteur ...

YouTube consiglia video con falsi rimedi Contro il cancro : Alcuni hanno milioni di visualizzazioni e sono accompagnati da pubblicità di marchi molto famosi, ha scoperto un'inchiesta di BBC News

Carolyn Smith e la lotta Contro il cancro : come sta - il messaggio dello staff : I titoli acchiappalike sulla salute (e presunta morte) di Carolyn Smith invadono la Rete. Ma ora la giudice di Ballando con le stelle dice basta alle fake news sulla sua malattia. Sembra incredibile, eppure qualcuno sembra non solo non aver rispetto per le sofferenze altrui, ma anche essere disposto a qualunque cosa pur di ottenere visibilità. Persino ad inventare la scomparsa della coreografa inglese, che oramai combatte da anni la sua ...

Un alimento protegge dal cancro alla prostata : ha un misterioso “effetto-scudo” Contro il tumore : Dedicato a ‘lui’, quando aspetta la fine dell’estate per battere i boschi palmo a palmo alla ricerca di funghi: mangiarli spesso potrebbe ridurre il rischio di ammalarsi di cancro alla prostata. E per chi li porta in tavola tre o più volte a settimana, il pericolo scenderebbe di oltre un sesto (-17%). La buona notizia, decisamente di stagione, appare sull”International Journal of Cancer’ che riporta i risultati di ...

Amici Celebrities : Cristina Donadio svela la sua lotta Contro il cancro : Cristina Donadio racconta la sua battaglia contro il cancro prima di Amici Celebrities Il cast ufficiale di Amici Celebrities è stato svelato. Confermata la messa in onda della versione Vip del talent prevista per martedì 24 settembre su Canale 5, come già vi avevamo anticipato da qualche giorno a questa parte. Tra i concorrenti di Amici Celebrities dovrebbe esserci anche Cristina Donadio: l’attrice, ancora in trattativa, sarebbe ormai già ...

Cristina Donadio e la sua battaglia Contro il cancro al seno : "Nadia Toffa? E' stata massacrata" : Cristina Donadio è un'attrice che, negli ultimi anni, ha ottenuto una meritata popolarità nazionale e internazionale grazie a Gomorra - La Serie, per la quale ha interpretato il ruolo di Scianel, nella seconda e nella terza stagione.L'attrice napoletana ha presentato all'ultima edizione della Mostra cinematografica di Venezia il cortometraggio La Scelta con il quale ha voluto raccontare la propria battaglia contro un cancro al seno che ha ...

Tumori - Car-T in Italia/ Pronti 10 centri per il trattamento Contro il cancro : Tumori, Car-T in Italia: la terapia contro il cancro arriva finalmente anche nel nostro paese grazie a dieci centri di alta qualificazione

La riproduzione sessuata potrebbe essere una difesa Contro il cancro : La riproduzione sessuata, ossia quella che prevede la produzione del gamete maschile e di quello femminile e il successivo incontro tra queste cellule, potrebbe essere il risultato di una strategia evolutiva anti cancro. A dirlo è un recente studio scientifico congiunto pubblicato sulle pagine della rivista PLOS Biology e condotto da diverse equipe attive presso atenei francesi (p.e. l’Università di Montpellier) e australiani (Università ...

John Travolta sostiene Olivia NewtonJohn nella lotta Contro il cancro : Sono orgoglioso di lei : L'attore dichiara di essere "molto orgoglioso" dell'amica e collega di "Grease", che sta combattendo contro un tumore: "Ha un aspetto incredibile, non è diversa da come era anni fa". Olivia Newton-John prosegue la sua lotta contro il cancro e dopo aver ripreso le cure, incassa il supporto di una persona davvero speciale: John Travolta. Gli indimenticabili interpreti di Danny e Sandy in Grease Sono amici dal 1978, quando si ...

Sabrina Paravicini ex di Un medico in famiglia lotta Contro il cancro : 'Adesso amo di più' : Sabrina Paravicini è stata una delle attrici più amate della fiction Un medico in famiglia, in onda fino a qualche anno fa su Rai 1. L'attrice vestiva i panni dell'infermiera Jessica, e con la sua naturalezza e i modi di fare dolci e sinceri riuscì a fare subito breccia nel cuore di milioni e milioni di spettatori che seguivano la Serie Tv. In questo periodo, però, Sabrina ha preso le distanze dal mondo dello spettacolo e lo ha fatto perché sta ...

Sabrina Paravicini lotta Contro il cancro : il messaggio dopo la chemioterapia : Sabrina Paravicini tumore al seno: chemioterapia per l’attrice di Un Medico in Famiglia Continua la lotta di Sabrina Paravicini contro il tumore al seno. L’attrice diventata famosa con il ruolo di Jessica in Un Medico in Famiglia aggiorna costantemente i fan sulle sue condizioni di salute. Nella recente foto su Instagram la Paravicini ha mostrato […] L'articolo Sabrina Paravicini lotta contro il cancro: il messaggio dopo la ...

La Campania punta a sviluppare un vaccino Contro il cancro entro 5 anni : “La Campania ha investito oltre 100 milioni, mettendo insieme università e altri centri, privati e pubblici, per una ricerca innovativa contro il cancro. Un investimento per sviluppare un vaccino contro diversi tipi di tumore, per primi al mondo. Ci siamo dati 4 o 5 anni. Ci auguriamo di avere successo“. Lo ha detto il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, intervenendo al dibattito sulle risorse in sanità, in corso al Meeting ...