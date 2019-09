Clima | impegno di 77 paesi a ridurre emissioni entro 2020 Greta | “Avete rubato i miei

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 24 settembre 2019) "Settantasette, molti nel mondo industrializzato, si sono impegnati alenette di carbonioil 2050. Settantahanno annunciato che aumenteranno i loro contributi nazionali determinatiil. Oltre 100 leader del settore privato si sono impegnati ad accelerare il loro passaggio alla green economy". Lo ha detto il serio generale dell'Onu Antonio Guterres in chiusura del Summit sulal Palazzo di Vetro. "Oggi in questa sala - ha precisato - il mondo ha visto chiare ambizioni e iniziative concrete. Il mondo si sta svegliando. La pressione sta aumentando, e azione per azione, la corrente sta cambiando". Tra gli altri impegni, Guterres ha citato l'International Development Finance Club, che ha annunciato la mobilitazione di mille miliardi di dollari in finanziamenti per l'energia pulitail 2025 in 20meno sviluppati. E ...

