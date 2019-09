Clima | Greta Thunberg sferza i leader del mondo da voi solo parole vuote

Greta al vertice su Clima : mi avete rubato sogni e infanzia : Greta Thunberg si prepara a salpare sul Malizia IIGreta Thunberg si prepara a salpare sul Malizia IIGreta Thunberg si prepara a salpare sul Malizia IIGreta Thunberg si prepara a salpare sul Malizia IIGreta Thunberg si prepara a salpare sul Malizia IIGreta Thunberg si prepara a salpare sul Malizia IIGreta Thunberg si prepara a salpare sul Malizia IIGreta Thunberg si prepara a salpare sul Malizia IIGreta Thunberg si prepara a salpare sul Malizia ...

Cosa ha detto Greta Thunberg al summit Onu sul Clima : Greta Thunberg al summit Onu sul clima (foto: Stephanie Keith/Getty Images) Ieri, 23 settembre, si è svolto a New York il summit Onu sul clima. L’incontro era la ragione principale per cui Greta Thunberg, l’attivista svedese che ha ispirato le proteste mondiali sul clima, si era recata negli Stati Uniti, affrontando un lungo viaggio nell’Atlantico in barca a vela. Il discorso di Greta Come di consueto, Thunberg è salita sul ...

Clima - la rabbia di Greta Thunberg è quella dei figli contro i padri : (Foto: Spencer Platt/Getty Images) Se c’era un modo di rompere la stucchevole retorica dei grandi summit sul Clima, in cui di solito molto si promette e pochissimo si mantiene, non poteva che essere il volto arrabbiato e quasi rigato di lacrime di Greta Thunberg. Non basta che 66 Paesi si siano impegnati ad azzerare le emissioni entro il 2050 o che alcuni, come la Russia, abbiano finalmente ratificato gli accordi della Cop 21 di Parigi, già ...

Clima - impegno di 77 paesi a ridurre emissioni entro 2020. Greta all’Onu : “Avete rubato i miei sogni” : "Settantasette paesi, molti nel mondo industrializzato, si sono impegnati a ridurre le emissioni nette di carbonio entro il 2050. Settanta paesi hanno annunciato che aumenteranno i loro contributi nazionali determinati entro il 2020. Oltre 100 leader del settore privato si sono impegnati ad accelerare il loro passaggio alla green economy". Lo ha detto il seGretario generale dell'Onu Antonio Guterres in chiusura del Summit sul Clima al Palazzo di ...

Clima - vertice Onu - la rabbia di Greta Thunberg "Pensate ai soldi - ci avete rubato il futuro" : Il vertice Onu sul Clima ha raggiunto un primo risultato importante, ammesso che tutti mantengano le promesse fatte: 66 Paesi si sono infatti impegnati a raggiungere emissioni zero di diossido di carbonio entro il 2050. Lo ha annunciato soddisfatto il SeGretario generale dell'ONU Antonio Guterres, che ha detto:"Sessantasei governi, 10 regioni, 102 città, 93 aziende e 12 investitori si sono impegnati nel raggiungere le zero ...

Vertice Clima - l’ultima promessa : 66 stati a emissioni zero entro il 2050. Segretario Onu : “Non solo bei discorsi - ora azioni concrete” : Il premier francese Emmanuel Macron ha lanciato accuse alla Polonia, parlando con i giornalisti in aereo, ancor prima di arrivare al climate Action Summit, il Vertice in corso a New York, a margine della 74ma Assemblea Generale dell’Onu. Summit che il presidente degli Usa avrebbe dovuto disertare: invece Donald Trump si è presentato a sorpresa, sedendosi per pochi minuti in aula, quando stava prendendo parola il premier indiano Narenda Modi ...

Vertice Onu sul Clima - l’arrivo a sorpresa di Trump. E Greta striglia i leader |Il video : Il duro discorso dell’attivista svedese, 16 anni, al Vertice Onu sul clima: «Il mondo si sta svegliando e il cambiamento arriverà che vi piaccia o no». Trump arriva a sorpresa al summit

Clima - Greta : il mondo si sta svegliando : 17.46 "L'emergenza Climatica è una gara che stiamo perdendo, dobbiamo cambiare subito il nostro stile di vita". Così il seGretario Onu, Guterres, aprendo il summit sul Clima al Palazzo di Vetro. "68 Paesi si sono impegnati a rivedere verso l'alto i loro piani Climatici entro il 2020", annuncia. "Mi avete rubato sogni e infanzia-ha detto Greta Thunberg tra le lacrime- ma il mondo si sta svegliando e il cambiamento sta arrivando". Videomessaggio ...

Trump a sorpresa al vertice Onu sul Clima. Greta : «Mi avete rubato l’infanzia» : «avete rubato i miei sogni e la mia infanzia»: lo ha detto la 16enne attivista svedese Greta Thunberg parlando al Summit

Clima - Greta Thunberg ai leader mondiali : “Avete rubato i miei sogni e la mia infanzia con le vostre parole vuote”. Il discorso al vertice Onu : “Avete rubato i miei sogni e la mia infanzia con le vostre parole vuote, eppure sono una delle persone più fortunate”. È uno dei passaggi più sentiti del discorso che la sedicenne Greta Thunberg ha rivolto al leader mondiali in apertura del vertice Onu a New York. “Le persone stanno soffrendo – ha aggiunto – le persone stanno morendo, interi ecosistemi stanno crollando. Siamo sull’orlo di un’estinzione ...

Al via l’Assemblea Onu sul Clima - Greta Thunberg : “Noi giovani saremo inarrestabili” : Lotta al cambiamento climatico e sostenibilità saranno il focus della 74ª Assemblea generale delle Nazioni Unite. I lavori a New York si apriranno ufficialmente martedì, come di consueto con il discorso del seGretario generale Antonio Guterres, seguito dal presidente del Brasile Jair Messias Bolsonaro e da quello americano Donald Trump. Ma già da oggi, si è discusso di clima con lo Youth climate Summit a cui hanno partecipato giovani da tutto il ...