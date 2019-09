Clima | energia solare in Italia | +1000% di impianti fotovoltaici negli ultimi 10 anni

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 24 settembre 2019) “Con una crescita deglidi oltre il 1000%dieciinlo sviluppo dell’è un caposaldo della lotta all’inquinamento per la difesa dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile“: è quanto emerge da un’analisi di Uecoop, l’Unione europea delle cooperative, su dati GSE in occasione del summit Onu sulcon la partecipazione della giovane attivista Greta Thunberg. “In– spiega Uecoop – sono in attività 822.301fra installazioni domestiche e campi solari di grandi dimensioni per una potenza di oltre 20.108 megawatt, mentre nel 2009 c’erano solo 71.288per 1.144 megawatt. Una crescita esponenziale che da una parte ha coinvolto le abitazioni private segnale di una sempre maggiore sensibilità ambientale – afferma Uecoop – e dall’altra ha sviluppato nuovi business nell’ambito delle energie verdi ...

