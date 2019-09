Clima e abitudini alimentari | Conte non ha colto il controsenso della foto che ha postato

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2019) New York, Palazzo di Vetro. I grandi leader del mondo si incontrano per ilte Action Summit, il vertice delle Nazioni Unite che ha l’obiettivo di mettere a punto le misure dei singoli Stati per arginare gli effetti del cambiamentotico. Protagonista è lei, Greta Thunberg. Un discorso, il suo, potente e severo a difesa di milioni di ragazzi che dovranno combattere contro i danni causati dall’inquinamento globale. Ci sono anche loro, Giuseppee Luigi Di Maio. E, lanotizia di fine serata postata sui social dal Presidente del Consiglio. Hamburger in mano e il post: “Dopo un’intensa giornata di lavoro alle Nazioni Unite, qui a New York, un vero hamburger americano nel cuore di Manhattan”. Dopo un’intensa giornata di lavoro alle Nazioni Unite, qui a New York, un vero hamburger americano nel cuore di Manhattan Pubblicato da Giuseppesu Lunedì 23 settembre ...

