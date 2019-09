Clima | Conte | “L’Italia avrà il primato nella svolta verde”

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 24 settembre 2019) “Vogliamo unin questaverde, ho parlato di un green new deal“, un progetto che “non si realizza in un anno, nemmeno in due. L’importante è indirizzarsi, indirizzare il sistema” produttivo italiano in questa direzione, con “meccanismi incentivanti, che credo siano la strada migliore“. Lo dice il premier Giuseppe, in un’intervista a Skytg24, precisando che, su questo tema, l’Italia punta a “un ruolo da protagonista“. L'articolo: “L’Italiailverde” Meteo Web.

fattoquotidiano : Clima, Conte all’Onu: “Strategia green per portare l’Italia alla neutralità nelle emissioni entro il 2050” - Agenzia_Italia : #UNClimateSummit A New York per partecipare al vertice sul clima, #Conte ha parlato del Green New Deal del governo… - cozzare2012 : Giuseppe Conte a New York, per parlare nella conferenza sul clima -