Clima | Conte | “Dobbiamo inserire la tutela dell’ambiente e della biodiversità nella

Clima e abitudini alimentari - Conte non ha colto il controsenso della foto che ha postato : New York, Palazzo di Vetro. I grandi leader del mondo si incontrano per il Climate Action Summit, il vertice delle Nazioni Unite che ha l’obiettivo di mettere a punto le misure dei singoli Stati per arginare gli effetti del cambiamento Climatico. Protagonista è lei, Greta Thunberg. Un discorso, il suo, potente e severo a difesa di milioni di ragazzi che dovranno combattere contro i danni causati dall’inquinamento globale. Ci sono anche loro, ...

Clima - Conte : “L’Italia avrà il primato nella svolta verde” : “Vogliamo un primato in questa svolta verde, ho parlato di un green new deal“, un progetto che “non si realizza in un anno, nemmeno in due. L’importante è indirizzarsi, indirizzare il sistema” produttivo italiano in questa direzione, con “meccanismi incentivanti, che credo siano la strada migliore“. Lo dice il premier Giuseppe Conte, in un’intervista a Skytg24, precisando che, su questo tema, ...

Clima - Conte all’Onu : “Strategia green per portare l’Italia alla neutralità nelle emissioni entro il 2050” : “Grazie alla leadership del segretario generale oggi confermiamo di voler agire responsabilmente rispetto al presente e al futuro del nostro pianeta. Il tempo dei dibattiti e delle dichiarazioni è finito. Dobbiamo agire immediatamente per affrontare uno dei più grandi problemi esistenziali per l’umanità.” Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo al Climate Summit in corso al Palazzo di Vetro a New York. ...

L'idea di Conte sui cambiamenti Climatici : La lotta ai cambiamenti climatici è "una sfida decisiva dei nostri tempi e del futuro del Pianeta, serve una effettiva collaborazione tra tutti i Paesi" ha detto il premier Giuseppe Conte al vertice sul clima a New York. "L'Italia" ha rimarcato il premier "ha raggiunto gli obiettivi fissati sotto l'egida del Protocollo di Kyoto" ed "è ora determinata a raggiungere e superare i targets fissati per il 2020, in una ottica ...

Cosa dirà Conte al vertice sul Clima di New York : La battaglia per un green new deal che promuova la riconversione energetica verso un progressivo e sempre più diffuso ricorso alle fonti rinnovabili, la protezione della biodiversità e dei mari, il contrasto ai cambiamenti climatici si combatte in Italia e nel mondo. Il premier Giuseppe Conte è impegnato sul fronte interno a sostenere il progetto del ministro Segio Costa, ha aperto alla possibilità di tassare il trasporto aereo, le bevande ...

Clima - Conte : “Determinazione a investire anche con meccanismi incentivanti per le aziende” : Riferendosi alle questioni ambientali e Climatiche, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha dichiarato che “nell’Unione Europea sta maturando un atteggiamento diverso, nei primi consigli c’era un atteggiamento piu’ resistente. Ora la Germania ha annunciato una svolta, noi abbiamo un primato sulle energie rinnovabili e abbiamo annunciato un Green New Deal. C’e’ la determinazione a investire anche con ...

Gualtieri : “Ue disponibile a favorire investimenti legati al Clima”. Conte da Bari : “Italia gode di prezioso capitale di fiducia” : “Il tema della ‘golden rulè è entrato nella discussione” dell’Ecofin, ed “è emersa la disponibilità della Commissione ad approfondire forme per proteggere e favorire investimenti legati a grandi priorità a partire dal clima”: lo ha detto il ministro dell’economia Roberto Gualtieri al termine dell’Ecofin L'articolo Gualtieri: “Ue disponibile a favorire investimenti legati al clima”. Conte da Bari: ...

Cori - insulti e una sedia in aria : fiducia a Conte in un Clima da stadio : Contestazione alla Camera. La Lega urla: «Venduto». Lui attacca Salvini. Oggi resa dei conti in Senato

Clima - Mick Jagger dalla parte degli attivisti : “Protestano alla Mostra del Cinema di Venezia? Sono contento - fanno bene” : Mentre gli attivisti del comitato No Grandi Navi e dei Fridays For Future hanno sgombrato il red carpet del Lido, occupato questa mattina, alla Mostra del Cinema di Venezia è sbarcata un’altra leggenda del rock: Mick Jagger. Il frontman dei Rolling Stones recita, nei panni di uno spregiudicato mercante d’arte e gallerista newyorkese, nel film che chiuderà stasera fuori concorso, dopo l’assegnazione dei Leoni, la 76ma edizione del festival ...

Conte 2 - il Clima entra in un programma di governo. Ma basta con la retorica della ‘crescita green’ : Durante la crisi di governo, qualunque persona avesse a cuore l’emergenza climatica e il problema del riscaldamento globale aveva solo un timore: che si andasse al voto senza un accordo Pd-5stelle, con conseguente vittoria di una destra non solo irrispettosa dei diritti umani e dei migranti ma anche indifferente, nel migliore dei casi, alla questione climatica. Per fortuna così non è stato. E nel programma che i 5stelle hanno stilato insieme al ...

Nuovo Governo Conte bis : non solo Clima - i temi dell’agenda ambientale [GALLERY] : Sbatte i tacchi e si mette sull’attenti davanti al presidente Sergio Mattarella il generale Sergio Costa, confermato al suo posto al ministero dell’Ambiente nel Conte 2. Con il giuramento di oggi parte l’azione del Nuovo esecutivo. E l’ambiente, nell’intesa della nuova maggioranza, appare tra le priorità del programma. Dal mondo delle associazioni ambientaliste arrivano al ministro gli auguri di buon lavoro e ...

Il Clima - il suolo - gli ecosistemi terrestri : contenuti - numeri e prospettive dell’ultimo rapporto IPCC : Un atteso rapporto speciale dell’IPCC indaga le interazioni tra gli ecosistemi terrestri e la sostenibilità dell’uso del territorio e del suolo rispetto ai cambiamenti climatici. Le prospettive di ridurre le emissioni di gas serra, le implicazioni su aspetti molto importanti quali l’agricoltura, la sicurezza alimentare, le foreste, la desertificazione. Un lavoro che ha richiesto la collaborazione di centinaia di studiosi di ...

Governo - Conte : «Buon Clima di lavoro». La proposta di Franceschini : «Via i due vicepremier» : Il premier incaricato: «Sono convinto assolutamente che tutti sono disponibili ad accantonare il passato e a concentrarsi su questo importante progetto». Zingaretti sulla proposta di Franceschini: «Un altro contributo del Pd per sbloccare la situazione»

Governo : Conte - ‘buon Clima lavoro - M5S-Pd predisposti per progetto comune’ : Matina di Pietrasanta (Lu) (AdnKronos) – M5S e Pd “sono due forze che hanno vissuto un po’ da antagoniste sul piano politico. Però vedo un buon clima di lavoro, sono entrambe predisposte per un progetto comune finalizzato al bene del Paese”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, intervenendo alla Festa de ‘Il Fatto quotidiano’. L'articolo Governo: Conte, ‘buon clima ...