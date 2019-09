Clima | Conte all’Onu | “Strategia green per portare l’Italia alla neutralità nelle

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2019) “Grazieleadership del segretario generale oggi confermiamo di voler agire responsabilmente rispetto al presente e al futuro del nostro pianeta. Il tempo dei dibattiti e delle dichiarazioni è finito. Dobbiamo agire immediatamente per affrontare uno dei più grandi problemi esistenziali per l’umanità.” Così il presidente del Consiglio, Giuseppe, intervenendo alte Summit in corso al Palazzo di Vetro a New York. “L’Italia continuerà a rispettare l’accordo di Parigi come un processo necessario e irreversibile perseguendo la sua completa implementazione. L’Italia sta finalizzando la sua strategia ‘’ che miradelle emissioni entro il 2050” L'articoloall’Onu: “Strategiaperl’Italiaemissioni entro il 2050” proviene da Il ...

