Clima | a New York accordo di 66 paesi per zero emissioni entro 2050 Trump arriva a

Clima - il riscaldamento globale avanza : ultimi 5 anni verso il record - oggi il summit a New York : Il periodo 2015-2019 si prevede sara’ il periodo piu’ caldo di cinque anni mai registrato con un +0,2 gradi rispetto al 2011-2015, mentre la temperatura media globale e’ aumentata di 1,1 gradi dal periodo preindustriale. Questo l’ allarme lanciato in occasione del summit di New York dall’ Organizzazione meteorologica mondiale (Omm). Nel rapporto si evidenzia che tutti i segnali rivelatori e gli impatti dei ...

Clima : Cattaneo - 'a New York porterò ambientalismo in salsa lombarda' : Milano, 23 set. (AdnKronos) - "Migliorare la qualità dell'aria e combattere l'innalzamento della temperatura è una priorità mia e di questa amministrazione. Rappresenterò il modello di ambientalismo in 'salsa lombarda'". A dirlo è l'assessore all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Raffaele Catta

Clima - vertice Onu a New York : ecco cosa chiedono i cittadini : È arrivato il giorno del Climate Action Summit: al vertice delle Nazioni Unite (a margine della 74ma Assemblea Generale dell’Onu che si è aperta il 17 settembre) di New York, 60 esponenti dei Governi e capi di Stato si incontrano per fare il punto sulle iniziative già avviate e sui provvedimenti necessari per arginare gli effetti del cambiamento Climatico. «Stiamo affrontando rischi davvero drammatici non solo per il futuro ma per il ...

A New York si apre il summit sul Clima - Trump il grande assente : Il segretario dell’Onu Guterres: «Stiamo perdendo la gara, rischia drammatici anche per il presente»

Cosa dirà Conte al vertice sul Clima di New York : La battaglia per un green new deal che promuova la riconversione energetica verso un progressivo e sempre più diffuso ricorso alle fonti rinnovabili, la protezione della biodiversità e dei mari, il contrasto ai cambiamenti climatici si combatte in Italia e nel mondo. Il premier Giuseppe Conte è impegnato sul fronte interno a sostenere il progetto del ministro Segio Costa, ha aperto alla possibilità di tassare il trasporto aereo, le bevande ...

Al via domani a New York il Climate Action Summit - strategie concrete contro i cambiamenti Climatici : Al via domani a New York il Climate Action Summit, il vertice mondiale convocato dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres: lo scopo è confrontarsi per concordare strategie concrete contro i cambiamenti climatici. Presenzieranno capi di Stato e di governo e vari rappresentanti, tra cui il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa. La conferenza è stata preceduta dal vertice dei ...

Clima - WWF : il Panda chiede un “New Deal” all’Assemblea Generale dell’ONU [VIDEO] : “Se sono qui è perché il tempo sta per scadere“. Esordisce così il Panda che, in un video di animazione ideato da Paolo Marcellini (che ne ha curato anche la regia) e doppiato da Luca Ward parla all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Nel video del WWF Italia il Panda dal podio sferza i delegati dei Paesi dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite: “Appena 50 anni fa la mia specie era praticamente estinta. Grazie al lavoro ...

New York in corteo per il Clima : In corteo per il clima, perchè "non esiste un pianeta B". Alla vigilia del climate Summit, previsto al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite

L’Italia a New York per il Clima : Che Italia sarà quella che il prossimo lunedì 23 settembre a New York presenterà le sue proposte per il clima? Ora che la questione ambientale è al centro del programma di governo con il Green New Deal le attese sono alte. Il successo dell’azione di Governo sarà giudicato dall’abilità di tradurre in politiche ambiziose le promesse del programma. New York offre una prima vetrina internazionale ...

Clima - vertice Onu a New York : il Brasile escluso dai relatori : Tutto pronto a New York per il vertice Onu sul Clima che si terrà lunedì prossimo e che è stato convocato dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Il governo brasiliano è stato escluso dalla lista dei relatori: “Il Brasile non ha presentato alcun piano con iniziative per migliorare il suo impegno” per l’ambiente, ha dichiarato Luis Alfonso de Alba, rappresentante di Guterres per l’organizzazione ...

Il “racconto” del cambiamento Climatico : tra fake news e informazione scientifica : fake news e cambiamento climatico. Si è detto tutto e il contrario di tutto. Ma quali sono i meccanismi comunicativi che stanno dietro il successo o l’insuccesso dei discorsi sui cambiamenti climatici? Perché alcuni discorsi sembrano avere maggiore presa di altri? E perché in particolare il pubblico dei giovani è stato così attento e attivo in questo settore? È possibile analizzare il fenomeno di Greta Thunberg dal punto di vista “narratologico” ...

Clima - Greta è arrivata a New York : oggi lo sbarco : “Abbiamo gettato l’ancora al largo di Coney Island, espletando le pratiche doganali. Sbarcheremo a North Cove Marina alle 14.45 (le 20.45 in Italia), marea permettendo”: cosi’ Greta Thunberg ha annunciato su Twitter il suo arrivo a New York, dove partecipera’ ad un summit dell’Onu sulle emissioni zero. A dare il benvenuto alla giovane attivista svedese, dopo una lunga traversata ‘verde’ a bordo ...

Clima - Greta è arrivata a New York : 16.04 Dopo la lunga traversata a bordo dello yacht Malizia II, Greta Thunberg, l'attivista ambientalista è arrivata a New York, dove parteciperà al summit dell' Onu sulle emissioni zero. Ad annunciarlo lei stessa su twitter. "Abbiamo gettato l'ancora al largo di Coney Island, espletando le pratiche doganali.Sbarcheremo a North cove Marina" alle 20.45 ora italiana, "marea permettendo". A darle il benvenuto ci sarà l'Onu con una piccola flotta ...

Greta Thunberg - l’arrivo a New York dopo la traversata per il Clima : “Terra! Vedo le luci” : “Terra! Vedo le luci di Long Island e New York City“. Così l’ambientalista Greta Thunberg, su Twitter, ha annunciato il suo arrivo a New York dopo la traversata oceanica a bordo della Malizia II di Pierre Casiraghi. La 16enne, infatti, ha deciso di raggiungere via oceano il summit dell’Onu sul clima, che si terrà il 23 settembre, con un viaggio a zero emissioni dal Regno Unito agli Stati Uniti. Land!! The lights of Long Island and ...