Clima | 77 Paesi si sono impegnati a ridurre le emissioni di gas serra | obiettivo

Clima - a New York accordo di 66 paesi per zero emissioni entro 2050. Trump arriva a sorpresa : accordo tra 66 paesi per raggingere le zero emissioni entro il 2050. Questo il primo risultato del summit sul Clima partito di New York a margine della 74ma Assemblea Generale dell'Onu...

Clima - impegno di 77 paesi a ridurre emissioni entro 2020. Greta all’Onu : “Avete rubato i miei sogni” : "Settantasette paesi, molti nel mondo industrializzato, si sono impegnati a ridurre le emissioni nette di carbonio entro il 2050. Settanta paesi hanno annunciato che aumenteranno i loro contributi nazionali determinati entro il 2020. Oltre 100 leader del settore privato si sono impegnati ad accelerare il loro passaggio alla green economy". Lo ha detto il seGretario generale dell'Onu Antonio Guterres in chiusura del Summit sul Clima al Palazzo di ...

Cambiamenti Climatici - ONU : 66 Paesi promettono emissioni zero entro il 2050 : “Sessantasei governi, 10 regioni, 102 città, 93 aziende e 12 investitori si sono impegnati nel raggiungere le zero emissioni nette di CO2 entro il 2050“: lo ha reso noto in un comunicato il segretario generale dell’ONU, Antonio Guterres. I Paesi si sono impegnati a raggiungere un’economia a zero emissioni di diossido di carbonio: le Nazioni Unite sottolineano che si tratta di un obiettivo vitale nel contrastare i ...

Sciopero per il Clima - i ragazzi in piazza in 150 Paesi. Greta Thunberg : “Insieme stiamo cambiando il mondo” [GALLERY] : Dall’Australia, l’Africa, l’Asia, l’Europa e l’America i ragazzi del mondo scendono oggi in strada per lo Sciopero globale per il clima dei Fridays for Future. A New York, dove il distretto scolastico ha dato il permesso di saltare le lezioni, sono attesi più di un milione di ragazzi in quello che potrebbe essere uno dei maggiori fra i 5mila eventi previsti in circa 150 paesi che hanno risposto all’appello ...

Sciopero globale per il Clima in 150 Paesi : al via la settimana di eventi dei Fridays for Future in vista del summit Onu : Una settimana di manifestazioni, centinaia di migliaia di studenti in piazza e 5mila eventi in tutto il mondo in attesa di un appuntamento: quello del summit Onu sul clima, in programma da lunedì a New York. Oggi è il giorno che inaugura gli appuntamenti organizzati da Fridays for Future, il movimento per l’ambiente nato intorno all’attivista svedese Greta Thunberg, che iniziò per prima con i suoi sit-it ogni venerdì davanti al ...

