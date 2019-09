Ciclismo | Mondiali 2019 | tutti gli italiani in gara oggi Puppio e Sobrero per gli Under

Ciclismo - Mondiali 2019 : oggi la cronometro Elite femminile. Sfida Van Vleuten-Van der Bregge - ci prova Longo Borghini : oggi pomeriggio si correrà la cronometro individuale Elite femminile dei Mondiali 2019 di Ciclismo. Una gara particolarmente attesa, che attende la Sfida tra le olandesi Annemiek Van Vleuten ed Anna Van der Breggen, ma che non esclude anche altre possibili protagoniste come l’australiana Amanda Spratt, la teutonica Lisa Brennauer e l’altra “orange” Lucinda Brand. Nelle fila azzurre prenderanno il via Vittoria Bussi ed ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : il percorso della cronometro Élite maschile. L’Italia si affida ai giovani Ganna e Affini : Saranno gli uomini Élite a chiudere la rassegna iridata a cronometro del Campionato del Mondo dello Yorkshire 2019. Domani, mercoledì 25 settembre infatti, dalle 14.10 ora italiana, scenderanno in strada i grandi delle prove contro il tempo, che percorreranno la bellezza di 54 chilometri con partenza da Northallerton e arrivo ad Harrogate. Il dislivello totale è di 684 metri, il tutto su un percorso selettivo, mosso, con una lunghezza da non ...

Ciclismo - Mondiali 2019 oggi : programma - orari e tv. Il calendario di martedì 24 settembre : oggi (martedì 24 settembre) si svolgerà la terza giornata di gare dei Mondiali 2019 di Ciclismo nello Yorkshire (Gran Bretagna). Due le prove in programma: la cronometro Under23 maschile e quella Elite femminile. Entrambe le corse si svolgeranno sullo stesso percorso: 30,3 km da Ripon ad Harrogate. Un tracciato che presenta un primo tratto pianeggiante e poi quattro strappi in salita, tra cui quello finale, su cui sarà fondamentale fare il ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : tutti contro la corazzata danese nella crono U23. Italia con Puppio e Sobrero : C’è una nazione che, oggi, si presenta al via della cronometro U23 dei Mondiali dello Yorkshire con ben 4 atleti (contro i due delle altre), vale a dire la Danimarca. Ciò è dovuto al fatto che i danesi possono contare su ben due slot extra poiché hanno dalla loro sia il campione del mondo in carica di categoria, ovvero Mikkel Bjerg (già iridato pure a Bergen, oltretutto) che il fresco campione europeo Johan Price-Pejtersen. Con una tale ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : il nuovo cannibale Remco Evenepoel fa già paura. Una vera mina vagante - incognita distanza : In molti negli ultimi giorni si sono chiesti se il diciannovenne belga Remco Evenepoel fosse nato sulla Terra o catapultato da Marte. La risposta ancora tarda ad arrivare, anche perché solo un anno fa avveniva la prima grande consacrazione di uno di quegli individui pronti a dominare il Ciclismo mondiale nel prossimo futuro. Mercoledì farà il suo esordio iridato in una competizione iridata riservata ai professionisti. Sembra ieri quando il ...

Mondiali di Ciclismo juniores - splendida rimonta e medaglia d’oro per Antonio Tiberi : Arriva nel modo più inaspettato ed emozionante la prima medaglia per l’Italia ai Mondiali di ciclismo nello Yorkshire. A conquistarla è Antonio Tiberi, 18enne laziale di Frosinone in forza al Team Ballerini. L’azzurro era considerato uno degli outsider della prova, il numero due della squadra italiana dietro a Andrea Piccolo. La corsa di Tiberi sembrava già finita dopo poche pedalate, quando è stato costretto a fermarsi e a cambiare bicicletta ...

Ciclismo - Medagliere Mondiali 2019 : Olanda in testa - Italia seconda con l’oro di Tiberi! : Si stanno svolgendo i Mondiali 2019 di Ciclismo nello Yorkshire (Gran Bretagna). Una manifestazione in cui i migliori corridori del mondo si sfidano per conquistare l’ambita maglia iridata nelle diverse specialità. Si parte con la grande novità di questa edizione, la cronometro a squadre mista, spazio poi alle cronometro individuali e alle prove in linea delle categorie Juniores, Under23 ed Elite. L’Italia vuole recitare un ruolo da protagonista ...

