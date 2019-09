Ciclismo | Mondiali 2019 | le pagelle Antonio Puppio l’unico a salvarsi in una giornata

Ciclismo - Mondiali 2019 : Chloe Dygert domina la cronometro femminile - si arrendono le olandesi. Longo Borghini diciottesima : Un dominio assoluto, non c’è stata proprio gara. La medaglia d’oro della cronometro individuale femminile per quanto riguarda i Mondiali di Ciclismo 2019 nello Yorkshire va agli Stati Uniti: ad imporsi è Chloe Dygert. Era tra le favorite della vigilie, ma non ci si aspettava potesse davvero sbaragliare la concorrenza: tutte le rivali infatti sono ad oltre un minuto di ritardo. Non c’è stata proprio storia: la 22enne che corre ...

Ciclismo - Medagliere Mondiali 2019 : Olanda in testa - Italia in terza posizione : Si stanno svolgendo i Mondiali 2019 di Ciclismo nello Yorkshire (Gran Bretagna). Una manifestazione in cui i migliori corridori del mondo si sfidano per conquistare l’ambita maglia iridata nelle diverse specialità. Si parte con la grande novità di questa edizione, la cronometro a squadre mista, spazio poi alle cronometro individuali e alle prove in linea delle categorie Juniores, Under23 ed Elite. L’Italia vuole recitare un ruolo da protagonista ...

Mondiali di Ciclismo - terzo oro consecutivo di Mikkel Bjerg nella crono under 23 : Il temuto maltempo si è abbattuto con grande violenza sulla terza giornata dei Mondiali di ciclismo che si stanno svolgendo nello Yorkshire. I ragazzi impegnati nella prova a cronometro under 23 hanno dovuto fare i conti con delle condizioni al limite del regolamento. La fitta pioggia ha allagato alcuni tratti della strada portando a diverse cadute e a tanti rischi. In questa situazione così difficile, il danese Mikkel Bjerg, ha però tenuto fede ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : i favoriti della cronometro maschile. Chi fermerà Primoz Roglic? : È il grande giorno dei professionisti. In attesa della prova in linea, che domenica si prenderà tutto lo scenario, domani sarà la volta della cronometro maschile per il Mondiale di Ciclismo 2019 nello Yorkshire. 54 chilometri con partenza da Northallerton e arrivo ad Harrogate.Il dislivello totale è di 684 metri, il tutto su un percorso selettivo, mosso, con una lunghezza da non sottovalutare. Andiamo a scoprire i possibili favoriti per la ...

Mondiali di Ciclismo - Cassani ha scelto i titolari : fiducia a Bettiol : A cinque giorni dalla gara che assegnerà il titolo più atteso dei Mondiali di ciclismo, quello della gara in linea elite, il Commissario Tecnico Davide Cassani ha ufficializzato la lista degli otto titolari che difenderanno i colori azzurri sul circuito britannico. L’ultimo dubbio del tecnico romagnolo era tra Alberto Bettiol e Davide Formolo, due corridori che quest’anno hanno ottenuto importanti successi ma che nell’ultimo periodo non hanno ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : la cronometro donne élite si terrà regolarmente in Yorkshire : Nessun rinvio, tutto da programma. La cronometro donne élite dei Mondiali 2019 di Ciclismo in Yorkshire si terrà regolarmente questo pomeriggio, alle ore 15.40. La pioggia torrenziale che si era abbattuta sul percorso aveva costretto gli organizzatori a sondare le condizioni dell’asfalto prima di dare l’ok sullo svolgimento della competizione. I commissari UCI, infatti, hanno effettuato una ricognizione, per comprendere se fosse ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : la cronometro donne élite potrebbe essere rinviata a domani. Pioggia torrenziale in Yorkshire : Il programma della terza giornata dei Mondiali 2019 di Ciclismo in Yorkshire potrebbe mutare. A portare a un cambiamento dei programmi sono le condizioni meteorologiche. Una Pioggia torrenziale da ore imperversa sul percorso di gara e già nel corso della prova a cronometro Under23 maschile, vinta dal danese Mikkel Bjerg, ci sono state un paio di cadute spettacolari e le condizioni dell’asfalto erano davvero al limite. Per questo motivo, in ...

13.36 Da notare che quello odierno, anche se le posizioni sono diverse, è lo stesso podio del Mondiale a cronometro juniores di Doha 2016. Bjerg, dunque, conquista il terzo titolo consecutivo a cronometro ...

Ciclismo - Medagliere Mondiali 2019 : Olanda in testa - Danimarca e Italia in seconda posizione : Si stanno svolgendo i Mondiali 2019 di Ciclismo nello Yorkshire (Gran Bretagna). Una manifestazione in cui i migliori corridori del mondo si sfidano per conquistare l’ambita maglia iridata nelle diverse specialità. Si parte con la grande novità di questa edizione, la cronometro a squadre mista, spazio poi alle cronometro individuali e alle prove in linea delle categorie Juniores, Under23 ed Elite. L’Italia vuole recitare un ruolo da protagonista ...

Mondiali Ciclismo 2019 – Il ct Cassani ha scelto la squadra titolare per l’Italia - Formolo e Sbaragli le riserve : Il commissario tecnico ha deciso di promuovere tra i titolari Alberto Bettiol, tenendo come riserva Formolo insieme a Sbaragli Il Mondiale di ciclismo nello Yorkshire è già cominciato, ma domenica ci sarà la gara regina che assegnerà il titolo di campione del mondo tra i professionisti. Il commissario tecnico Cassani ha scelto la formazione titolare dell’Italia e le relative riserve, che saranno Davide Formolo e Kristian ...

Ciclismo - Mondiali Yorkshire : la gara in linea in tv su Rai Sport il 29 settembre : Dopo una settimana di gare, domenica 29 settembre, con la prova in linea maschile élite calerà il sipario sui campionati del mondo di Ciclismo 2019 in corso di svolgimento nello Yorkshire (Gran Bretagna). Con partenza da Leeds e arrivo nella rinomata località termale di Harrogate, l’evento clou della rassegna iridata che assegnerà il titolo di campione del mondo professionista si svolgerà su un percorso molto impegnativo e assai tecnico, privo ...

13.21 Van Moer rischia di cadere in curva, intanto. Il belga sta andando molto forte. 13.19 Arriva Dan Hoole con un tempo non entusiasmante al traguardo, perde 1'19" da Garrison. 13.16 Van Moer, McNulty e, ovviamente, Bjerg sono gli unici che possono impensierire Garrison. 13.14 Knotten calato moltissimo nel secondo tratto, arriva al traguardo a 1'38" da Garrison. Ha la ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : i grandi assenti dell’Italia. Vincenzo Nibali e Fabio Aru non ci saranno : appuntamento a Olimpiadi e Mondiali 2020 : L’Italia si appresta a disputare i Mondiali 2019 di Ciclismo, la Nazionale maschile scenderà in strada domenica 29 settembre quando andrà in scena la prova in linea elite nello Yorkshire. Il circuito è particolarmente mosso e il lungo chilometraggio potrebbe rendere la corsa molto impegnativa e ricca di sorprese, il CT Davide Cassani punterà soprattutto su Matteo Trentin che potrebbe avere nelle gambe il colpo per stupire tutti ma nella ...